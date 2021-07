La Comunidad de Madrid iluminó con los colores de la bandera de Cuba la sede del gobierno regional en apoyo a los manifestantes

En la emblemática fuente de Cibeles también hubo un homenaje a las personas que desde el fin de semana se movilizan en la isla contra la dictadura castrista

La Real Casa de Correos, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, iluminada con los colores de la bandera de Cuba (Foto: EFE)





La Comunidad de Madrid iluminó este miércoles con los colores de la bandera de Cuba (blanco, azul y rojo) la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y la emblemática fuente de Cibeles en solidaridad con los ciudadanos del país caribeño “que luchan por la libertad y en recuerdo de las víctimas que sufren la represión en la isla”.

“Iluminamos con los colores de la bandera de Cuba la fachada de la Real Casa de Correos en solidaridad con sus ciudadanos que luchan por la libertad y en recuerdo de las víctimas que sufren la represión en la isla”, señaló la Comunidad de la capital española en sus redes sociales.

Esta iluminación se mantendrá también en la Puerta del Sol, según una nota de prensa de la Comunidad de Madrid, hasta que finalicen las protestas que se están registrando estos días en Cuba.

Con este gesto, el Ejecutivo autonómico “traslada su apoyo incondicional a un pueblo que aspira a dejar atrás seis décadas de dictadura y que se manifiesta pidiendo libertad y democracia”.

En esta misma línea, la Comunidad de Madrid exigió este miércoles al Gobierno central en una declaración institucional “que abandone la ambigüedad y actúe sin equívocos del lado de los derechos humanos”.

España pidió este martes a las autoridades cubanas “la liberación inmediata” de la periodista Camila Acosta, colaboradora del diario madrileño ABC, detenida tras las protestas del domingo contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

“Detener a una periodista de un medio de comunicación español, el ABC, a mi me parece improcedente”, afirmó el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con la cadena de televisión Telecinco. “Hemos solicitado desde el ministerio de Exteriores su pronta liberación, tenemos que pedir que se puedan manifestar libremente los cubanos”, añadió.

La emblemática fuente de Cibeles en Madrid también fue ilumindad con los colores de la bandera cubana (@MADRID)

Sánchez agregó que hay que “acelerar todas las reformas que permitan la prosperidad y esos derechos y libertades que disfrutamos en nuestro país”.

Camila Acosta, cubana y de 28 años de edad, fue detenida el lunes, indicó a la agencia AFP Alexis Rodríguez, redactor jefe de internacional del diario ABC.

Llevaba unos seis meses colaborando con el rotativo español, y también trabajaba para la web opositora Cubanet, que indicó que la reportera fue detenida poco después de salir de su vivienda, “cuando se disponía a realizar gestiones personales”.

Cubanet añadió que Acosta estuvo cubriendo el domingo las manifestaciones populares ocurridas en La Habana contra el régimen castrista.

“El pueblo cubano ha gritado bien alto que perdió el miedo. Es momento de presionarlos para que abandonen el poder. Si cedemos ahora, tendremos muchos más años de dictadura”, escribió Acosta en el último mensaje que aparece en su hilo de Twitter.

Rodríguez explicó que el director de ABC llamó la mañana de este martes al ministerio español de Asuntos Exteriores, y que durante el día trataría de hablar con el embajador español en La Habana “para que intente hacer algo por ella y liberarla”.

La dictadura cubana detuvo en La Habana a Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC

El diario español informó este miércoles que Acosta fue trasladada a la prisión ’100 y Aldabó’, en La Habana.

El padre de la periodista, Orlando Acosta, denunció que no pudo ver a su hija, que se encontraba desde el lunes en la estación policial Infanta y Manglar, y que este miércoles ha sido trasladada a este centro penitenciario.

“No me dejan verla, ni permiten que se comunique. No le han permitido ni una llamada ni nada. Y encima sabemos que ya no está donde estaba. Me dijeron que la trasladaron a la prisión de 100 y Aldabó, una unidad de investigación policial”, relató el padre de Acosta a ABC.

Acosta fue detenida cuando salía de su domicilio en La Habana para acompañar a su padre para hacerse una prueba PCR de coronavirus. La corresponsal tenía bloqueado el acceso a Internet y a la aplicación de mensajería WhatsApp desde la última hora del domingo motivo que “justificaba”, según ABC, que no respondiera a los mensajes y llamadas.

Asimismo, los cargos en su contra han sido modificados y ahora pasará de ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado, como le informaron el día de su detención, a ser juzgada por “desacato y desorden público”.

El domingo, miles de cubanos salieron a las calles en decenas de ciudades al grito de “tenemos hambre”, “libertad” y “abajo la dictadura”, para protestar por la crisis económica, la escasez de alimentos y medicinas, y los cortes de electricidad.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)