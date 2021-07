La Paz: Conozca las ocho claves para la vacunación masiva de hoy

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

Más de 2.000 personas, entre médicos, enfermeras, funcionarios municipales, del Ministerio de Salud, del Sedes y del Puma Katari, además de decenas de voluntarios se movilizarán hoy para llevar adelante la jornada de megavacunación en La Paz, que aspira a inmunizar a más de 20.000 personas. Le presentamos las claves para esta jornada.

1La población debe cumplir dos requisitos fundamentales para ir a cualquiera de los puntos de vacunación masiva habilitados hoy: portar su carnet de identidad junto con una fotocopia del mismo y ser mayor de 18 años, tal como informó la secretaria municipal de salud, Cecilia Vargas.

2 Los puntos de vacunación masiva se encuentran ubicados en la Asistencia Pública de la avenida Camacho, el Monoblock de la Universidad Mayor se San Andrés (UMSA), en los hospitales Nuestra Señora de La Paz, Metodista, Arco Iris, Juan XXIII y el Hospital Municipal La Merced.

Además, este domingo se vacunará en los centros de salud de Achachicala y Juancito Pinto, de la calle Graneros, en instalaciones del Instituto Americano, Facultad de Medicina y el Campus Universitario de Cota Cota.

3Se podrá llegar a los puntos masivos de vacunación a través del sistema de transporte municipal. Para ello, la Alcaldía habilitó 23 buses PumaKatari y 22 ChiquiTiti, las paradas estarán en diferentes puntos de la ciudad. En todos ellos el pasaje hacia los puntos de vacunación mencionados costará un boliviano, tanto de ida como de vuelta.

4Los ciudadanos podrán utilizar el transporte público que también hará el servicio de manera gratuita, según informó Edson Valdez, secretario ejecutivo de la Federación Primero de Mayo La Paz.

“Hay predisposición del transporte sindicalizado. Vamos a destinar un grupo de (200) movilidades para trasladar al personal de los puntos de vacunación y a los (beneficiarios) que vayan a estos centros. Es una forma de contribuir como transportistas y más en el aniversario de La Paz, estamos pensando llegar al 70% de inmunización para volver a la normalidad”, dijo Valdez.

5 La Alcaldía de La Paz y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) elaboraron un protocolo de atención que comprende cuatro pasos para la inmunización de los ciudadanos. Una vez que ingrese al punto de vacunación, la persona pasará al área de triaje, donde se verificarán sus signos vitales, temperatura y otros.

El segundo paso comprende la identificación del ciudadano, quien deberá entregar su carnet de identidad para que se proceda con el registro y se le entregué el certificado de vacunación.

La tercera etapa es la aplicación de la vacuna. Inmediatamente después, el inmunizado pasará a la cuarta área, donde será sometida a observación. En este espacio, además, se le informará sobre los cuidados que debe tener a partir de ese momento. Por ejemplo, no comer en exceso, no consumir bebidas alcohólicas, no bañarse ni lavar ropa por al menos 24 horas, entre otras medidas.

6La megavacunación de hoy busca duplicar el número de personas vacunadas por día y pasar el 65% de inoculados, para que la ciudad de La Paz sea la primera del país en declararse segura contra la Covid-19, como informó la secretaria municipal de salud, Cecilia Vargas. “Lo que buscamos es duplicar el número de personas vacunadas que se realiza diariamente logrando vacunar a más de 20.000 personas este domingo”, dijo

Según la información del Sedes de La Paz, se vacunan diariamente cerca de 10.000 personas, por lo que en la campaña espera marcar un récord.

7 El objetivo de las vacunas es evitar que las personas padezcan un cuadro grave de la enfermedad. Es decir, que no requieran ventilación mecánica o ingresen a unidades de terapia intensiva, pero no evitará el contagio. Por tanto, las personas vacunadas deberán mantener las medidas de bioseguridad.

8 El alcalde paceño, Iván Arias, aclaró que la vacunación masiva está abierta a todas las personas que quieran recibir la primera dosis y a aquellas que les corresponda el segundo componente.

¿Dónde estarán las paradas de los buses?

Centro Para llegar al Monoblock, la Alcaldía habilitó paradas en la Cervecería y en inmediaciones de la Automóvil Club Boliviano (ACB), de la Arce para llegar al Monoblock. Para el Instituto Americano se habilitó paradas en el mercado de Pasankery, el Hospital Municipal Cotahuma, la Av. Buenos Aires y 3 de Mayo

Para llegar al Monoblock, la Alcaldía habilitó paradas en la Cervecería y en inmediaciones de la Automóvil Club Boliviano (ACB), de la Arce para llegar al Monoblock. Para el Instituto Americano se habilitó paradas en el mercado de Pasankery, el Hospital Municipal Cotahuma, la Av. Buenos Aires y 3 de Mayo Sur Para llegar al Hospital Nuestra Señora de La Paz, las paradas estarán en la Av. Los Sargentos y plaza Ramiro Castillo de la Buenos Aires. Para arribar al Hospital Metodista las paradas estarán en Alto Següencoma, Alto Obrajes, Humboldt, Mallasa y San Miguel.

Para llegar al Hospital Nuestra Señora de La Paz, las paradas estarán en la Av. Los Sargentos y plaza Ramiro Castillo de la Buenos Aires. Para arribar al Hospital Metodista las paradas estarán en Alto Següencoma, Alto Obrajes, Humboldt, Mallasa y San Miguel. Miraflores Las paradas para la Facultad de Medicina estarán en el Cruce de Villas, inmediaciones de las oficinas de Samapa de Pampahasi, plaza del Minero y Kupini.

Privados se suman con equipos de bioseguridad

Los empresarios privados apoyarán la jornada de vacunación con la dotación de suministros, como alimentos y equipos de bioseguridad, para las 2.000 personas que se movilizarán para la megavacunación denominada: “Por La Paz y la Vida”.

“Hemos garantizado, con el apoyo de la empresa privada, de la Cainco, de la Cámara de Industrias de La Paz; la dotación de material de bioseguridad para los que van a vacunar”, dijo el alcalde Iván Arias.

El alcalde confirmó que entre el personal de la Alcaldía, del Sedes y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se movilizará a 2.000 personas para aplicar 20.000 vacunas en 12 puntos diferentes de vacunación entre las 8:00 y 15:00. El refrigerio para ese personal está garantizado.

“También les vamos a dar un refrigerio, ya que el domingo no es un día de trabajo normal. Estamos garantizado aguas que nos ha regalado Delizia, es decir, hay un apoyo impresionante de la empresa privada a roda esta actividad”, resaltó la primera autoridad de La Paz.

El alcalde Arias confió en batir récord previsto de 20.000 primeras dosis aplicadas en un solo día. La secretaria municipal de salud integral y deportes, Cecilia Vargas, informó el viernes que en promedio en La Paz se vacunan 10.000 personas. Con la megavacunación de este domingo se busca duplicar esa cifra e, incluso, apelar a una dotación mayor de dosis si es que hubiera demanda.

“Confiamos en que los ciudadanos este domingo salgan a las 8:00, Por la tarde esperamos, ojalá, dar la noticia de que hayamos sobrepasado el 70% de la población vacunada”, reiteró.