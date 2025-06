Guatemala y Honduras son los países que muestran los peores números de la región en materia de ‘ninis’.

¿Cuántos jóvenes en América Latina no estudian ni trabajan? País por país. Fuente: Bloomberg Línea Por Juan Pablo Álvarez

Los jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan —conocidos como ‘ninis’— representan un desafío estructural para América Latina.

Los datos aportados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestran que la región sigue registrando niveles elevados de jóvenes fuera del sistema educativo y del mercado laboral, con marcadas diferencias entre países y una profunda brecha de género, en perjuicio de las mujeres.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, Guatemala encabeza el listado regional con un 28,8% de jóvenes NiNi en 2023, seguido de cerca por Honduras (27,4%) y Colombia (21,6%). En el extremo opuesto se encuentran Bolivia (10,3%, aunque con datos de 2021), República Dominicana (11,9%) y Perú (12,2%).

En lo que refiere a las tres economías más grandes de la región, en Brasil el número llega a 16% de la población de 15 a 24 años, mientras que en México afecta al 15,6% y en Argentina al 13,4%.

La dimensión de género: las mujeres, más afectadas

Uno de los aspectos más notorios del fenómeno NiNi en la región es su impacto desigual entre hombres y mujeres.

En todos los países relevados, el porcentaje de mujeres jóvenes NiNi supera ampliamente al de varones.

En Guatemala, por ejemplo, el 46,3% de las mujeres jóvenes no estudia ni trabaja, frente a un 9,1% de hombres.

La misma tendencia se observa en Honduras (40,8% mujeres vs. 13,9% varones), El Salvador (28,9% vs. 8,7%) y Ecuador (24,1% vs. 9,2%). Incluso en países con cifras generales más moderadas, como México o Panamá, la disparidad de género se mantiene constante.

¿Qué porcentaje de ‘ninis’ hay, país por país?

Este es el porcentaje de personas de entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja, país por país: