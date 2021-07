La Paz, crece malestar por carencia de la segunda dosis de Sputnik V

Luis Escóbar / La Paz

“Somos de la tercera edad y debemos salir a bloquear para que nos den nuestra vacuna”. Con esas palabras, Carlos Mendoza, de 72 años, explicó por qué él y un grupo de adultos mayores bloquearon ayer la avenida Saavedra de Miraflores para exigir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Similar panorama se registró en las puertas de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de Irpavi, donde decenas de personas cerraron la vía.

“Pertenecemos a un grupo vulnerable y de la tercera edad, tenemos miedo de morir porque hasta ahora no recibimos la segunda dosis. Ya transcurrieron los 90 días y merecemos completar la vacunación”, dijo Amanda C., otra persona que decidió bloquear la avenida Saavedra.

Las personas afectadas forman parte del grupo que se vacunó el pasado 20 de abril. En ese momento, les informaron que recibirían la segunda dosis en 21 días. En mayo, el Gobierno informó que ese lapso se ampliaría a 90 días y agregó que “a mayor tiempo de intervalo, mayor inmunidad”.

La anterior semana debía llegar un lote de 200 mil de la segunda dosis y el Gobierno anunció que esta remesa se demoraría 10 días más. Informó que la primera dosis tiene una inmunidad mayor y que el tiempo de aplicación de la segunda dosis se puede extender hasta 180 días después de la primera.

“Este miércoles ya me toca la segunda dosis y vine a preguntar qué pasa acá (en la EMI) y resulta que no tienen vacunas y que no saben cuándo llegarán. ¿Qué pasa si no me colocan la vacuna a los 90 días? Dicen ahora 180 días y cambian todo de forma tan alegre”, declaró Rosalía C.

El jefe de epidemiología del Sedes de La Paz, Mayber Aparicio, dijo que -a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)- solicitarán al Ministerio de Salud un reporte sobre la “inmunidad específica” que se desarrollaría con la primera dosis de la Sputnik V.

“De esta forma podremos saber cuánto tiempo se puede prolongar la inmunidad de la primera dosis. Según el conocimiento técnico que tenemos, se puede extender de seis meses a un año. Eso sucede con todas las vacunas, pero no tenemos un informe específico sobre la Sputnik V”, dijo. “Por eso siempre habrá una confusión entre el tema técnico y médico de una u otra manera”, agregó.

Varios adultos mayores, entre los perjudicados.

Foto:Carlos Sánchez /Página Siete

Aparicio explicó que necesitan entre 40.000 y 50.000 de la segunda dosis de la vacuna rusa. Aseguró que ya no quedan saldos en ninguno de los puntos masivos de inmunización.

Las protestas comenzaron la semana anterior en diferentes ciudades del país. En Sucre, incluso los adultos mayores agredieron al personal médico. En Cochabamba y Santa Cruz protagonizaron más protestas. Ayer se sumó La Paz.

Hasta la fecha, el país recibió 2.235.000 del primer componente de la vacuna Sputnik V y sólo 35.000 de la segunda dosis. La anterior semana debía llegar al país 200 mil vacunas para las personas que recibieron la primera dosis a partir del 20 de abril.

El 15 de agosto tendrían que llegar otras 400 mil de la segunda dosis; el 10 de septiembre otras 100 mil y el 9 de octubre medio millón más.

Sólo el 25%

El presidente Luis Arce descartó que la campaña de vacunación masiva sea afectada por la demora de la llegada del segundo componente de la vacuna rusa.

“La Sputnik V representa sólo el 25% del stock de vacunas que llegó a nuestro país. El 75% es de otras vacunas y, por tanto, están garantizadas. No pueden estar diciendo por ahí que está en riesgo la vacunación”, dijo la autoridad en un acto público.

El Presidente agregó que el laboratorio Gamaleya, productor de este inoculante, informó a Bolivia que hay problemas de producción, no sólo en ese país, sino en todos los laboratorios del mundo. “Hay rebrote en Europa y todos lo sabemos. Se están tomando todos los recaudos en los países ante la eventual cuarta ola con vacunaciones y las (dosis) no llegan a nuestros países”, dijo.

Protestas en vacunatorio de la Facultad de Medicina.

Foto:Carlos Sánchez /Página Siete

Inmunidad de 180 días

El embajador ruso en Bolivia, Mikhail Ledenev, confirmó la anterior semana que la inmunidad de la vacuna rusa puede llegar a los seis meses.

“El periodo (de aplicación) entre ambas vacunas se fue alargando. Ahora tenemos la información del Instituto Gamaleya y el Fondo de Inversión Ruso que puede llegar a medio año, a 180 días. Incluso es posible que cuanto más sea el periodo entre la primera y segunda, mayor fuerza gana”, explicó el diplomático.

En esa oportunidad, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, explicó que la inmunidad de la primera es una de las mejores de acuerdo con investigaciones que se realizaron en Buenos Aires, Argentina, y el propio laboratorio Gamaleya,

“Sólo la primera dosis tiene una efectividad del 78,6% para evitar contagios (de Covid-19); un 84,7% para evitar muertes a causa de esta enfermedad y un 87,6% para reducir la hospitalización en personas de más de 60 años”, sostuvo Blanco.

La autoridad aseguró que la primera dosis de la vacuna rusa se podría “comparar” con otras vacunas que son unidosis, porque los grados de protección son altos. “Esto para tranquilizar a la población, a los que nos pusimos la primera dosis de la Sputnik V, sepan ya se tiene un alto grado de protección”, dijo y llamó a la calma a la población que accedió a la primera dosis.

En Irpavi, varias personas exigieron la segunda dosis.

Foto:Carlos Sánchez /Página Siete

El Gobierno nacional