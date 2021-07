La Policía sigue dos pistas para dar con los asesinos de la niña Darlyng

Llamadas a madre de la niña Darlyng desde Puerto Suárez y cabellos de una mujer, encontrados en el cuerpo de la menor, son las dos pistas que sigue la Policía para dar con los autores del asesinato de la menor en la comunidad de Hierba Buena Militar.

Las investigaciones van más allá de esta pequeña comunidad que aún no sale de la consternación por la muerte de la menor de cuatro años.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que se indaga una conexión en la frontera con Brasil. “Tenemos investigaciones de que este infanticidio fue coordinado con gente desde Puerto Suárez en el departamento de Santa Cruz”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

La autoridad puede referirse a las llamadas que la madre recibió desde el día siguiente que la menor desapareció y en las que un desconocido le dijo que no volvería a ver a su hija. “Me llamaron desde un número privado y me decían que no me regresarían a mi niña”, señala.

El otro indicio que se sigue son los rastros encontrados en el cuerpo de Darlyng, unos cabellos de mujer que ahora están siendo analizados por expertos forenses.

“Se encontró en las manos de la niña cabellos de mujer, están siendo actualmente analizados a quiénes corresponderían estos cabellos, de acuerdo a las pruebas de ADN que estamos rastreando”, señaló el ministro Del Castillo.

Las investigaciones continúan en paralelo en Hierba Buena Militar, ya declararon los padres y el tío de la niña, además de un testigo no identificado que permitió elaborar el retrato robot de la mujer sospechosa de haberse llevado a la menor del parque el día de su desaparición.