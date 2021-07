La variante Delta y la urgente necesidad de completar la vacunación en Santa Cruz y Bolivia

Ya no es una cuestión de si va a llegar la variante Delta del virus Covid-19 a Santa Cruz, sino cuándo.

En un artículo adjunto, Baisheng Li y colaboradores (Viral infection and Transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant | medRxiv) investigaron las características epidemiológicas de la variante Delta y encontraron que la carga viral para el primer positivo fue 1200 veces más alta para Delta que lo que se encontró para las otras variantes. El periodo de incubación de Delta fue de 4 días comparado con los 6 días de incubación de las otras variantes. Los datos indican una velocidad de replicación mucho más rápida, un periodo de incubación más corto y una mayor diseminación, factores que en conjunto hacen que la variante Delta sea mucho más contagiosa y transmisible. Esto es, es más fácil y rápido contagiarse y contagiar a otros.

El aumento en la transmisibilidad de Delta también fue documentado en un estudio epidemiológico realizado en Inglaterra. Encontraron que Delta era 64% más transmisible que la variante Alpha (50% más transmisible que el Virus original o la cepa D614G), lo que hace que Delta sea 2 veces más transmisible que el virus original.

Esto explica por qué el 83% de los infectados en USA son por Delta ahora, por qué Delta causa estragos en India y por qué entre junio y julio, Delta ha causado un incremento alarmante de infectados y muertos en Rusia. Ya hay certificación de casos infectados por Delta en Brasil, Chile y Argentina.

Por la inminente diseminación de la variante Delta en Santa Cruz, las hospitalizaciones aumentarán en las semanas venideras.

Por tal motivo, hay la urgente necesidad de completar la vacunación de las 400.000 personas que recibieron la primera dosis Sputnik V** con otra vacuna apropiada y seguir la vacunación acelerada y completa -dos dosis si la vacuna lo requiere- de la población aún no vacunada. Además, se deben mantener las medidas de bioseguridad y testeo pronto ante síntomas o contacto con infectados. Para los que salen positivo hacer tratamiento, que lo hay ahora y muy efectivo (J Immunobiologi In press) para tratar de disminuir el número de infectados, hospitalizados y muertes por esta tremenda variante. Debemos evitar lo que sucedió en India y Rusia.

** Evitemos las declaraciones patéticas e irresponsables: por ejemplo que una sola dosis de Sputnik V es suficiente o los 120 días… peor aún que ahora sabemos que esta vacuna que se usa en Bolivia produce muy poca protección contra la variante Delta.

Ronald Palacios Castrillo

Nota referencial

Fuente: deRedes.tv