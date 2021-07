Lampe, el arquero boliviano de Vélez: “Si me tienen que romper la cara por evitar un gol, lo haré”

Tras su arribo a Buenos Aires para enrolarse a Vélez Sarsfield, el club que lo fichó por los próximos 18 meses, Carlos Lampe lanzó frases que generan buenas vibras entre los hinchas del Fortín.

El arquero boliviano fue entrevistado por un programa de radio partidario del club (Vélez 670), y transmitió las sensaciones que tiene al llegar al equipo de Liniers.

«Voy a dejar la vida por estos colores, voy a poner la cara donde otros no ponen la pierna. Por Vélez voy a dejarlo todo. Si me tienen que romper la cara por evitar un gol, lo haré. Me debo a este club campeón del mundo», dijo.

Lampe contó cómo se dio su fichaje y de las cosas que hizo tras su primer contacto con sus nuevos compañeros de equipo.

«Fue el mercado de pases que más ofertas tuve, pero elegí rápidamente a Vélez porque es un club serio, campeón del mundo y muy pasional. Los hinchas son exigentes y trabajaré muchísimo para estar a la altura de semejante institución. Ya hablé con el entrenador de arqueros y el presidente de Vélez (Sergio Rapisarda) me llamó y me dio la bienvenida. Me pareció un gran gesto, algo muy bueno. Ahí te das cuenta de que es un club sentimental y me identifica», expresó el ex arquero de Always Ready.

Tuvo la bendición de Chilavert

Vélez Sarsfield tiene referentes que marcaron historia en el club. Es el caso de Carlos Bianchi, que es el goleador histórico y además dirigió al equipo que se consagró campeón del mundo en 1994.

En ese plantel estuvo José Luis Chilvert, arquero paraguayo que marcó un hito no solo en el cuadro de la V azulada sino en la selección de su país por sus actuaciones y en especial por sus goles con pelota detenida.

Lampe tuvo una charla con el gran ‘Chila’ este lunes en la mañana.

«Tuve la oportunidad de tomar un café con Chilavert. Ojalá en el futuro lo volvamos a hacer. Todos los arqueros de mi época lo tenemos de referente, fue un arquero distinto. Cuando llegué a Boca también conté mi admiración por Chila», contó Lampe.

Debido a normativas sanitarias que rigen en Argentina, Lampe debe entrar en un periodo de cuarentena en la capital argentina. Esto le impedirá ser tomado en cuenta por el entrenador Mauricio Pellegrino, para el partido que Vélez sostendrá el miércoles de local ante Barcelona de Ecuador por octavos de final de la Copa Libertadores y probablemente el sábado en la primera fecha del campeonato argentino ante Racing en el estadio José Amalfitani.

«Es un desafío muy lindo, llego a un club ordenado. Estamos en octavos de Copa Libertadores. Quiero aportar mi granito de arena. Vengo a luchar el puesto con Lucas (Hoyos) que lo hace muy bien y es el capitán», dijo el golero cruceño.