Leonardo Ramos recibió ofertas

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

El delantero de Bolívar, Leonardo Ramos, dijo que tiene ofertas de clubes en el exterior. El atacante aclaró que «no hay nada oficial.

“Hay propuestas, no las descarto hay que analizarlas, todavía no hay nada oficial”, comentó el argentino a Página Siete.

No dio detalles de la posibilidad de salir a Japón, Catar o Chile, específicamente al Colo Colo.

Ramos es el goleador de Bolívar, lleva seis tantos en lo que va del torneo, su salida tendría que confirmarse antes del cierre del libro de pases para que la Academia pueda sumar a alguien más a sus filas.

En la Academia ya rescindieron contrato dos jugadores, Felipe Carvalho y Armando Sadiku. La única incorporación es la de Jurguens Montenegro, el delantero costarricense llegará hoy a las 07:30 a la ciudad de La Paz, de inmediato se sumará al trabajo del plantel.

Sobre las salidas de los jugadores el capitán del equipo, Luis Gutiérrez afirmó que es normal los cambios cuando las cosas que no salen bien.

“Va ser normal en esta clase de situaciones, más aun en un equipo grande como lo es Bolívar, donde siempre te exige ganar, hay que tomarlo de esa manera, el cuerpo técnico verá con quiénes contar y con quiénes no”, dijo el defensor.

El club también confirmó que el jugador Erick Cano fue cedido a préstamo hasta fin de año a Real Potosí.