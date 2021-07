Llueven demandas y el inicio del torneo depende de la dirigencia

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía

Setenta fallos están en lista de espera para ser ejecutoriados en contra de los clubes. La inseguridad jurídica que existe en el fútbol nacional será tratada hoy en una mesa de trabajo en la que tomarán parte una comisión de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y otra de Fabol.

La reunión servirá para intentar solucionar los pedidos de los jugadores y viabilizar de esa forma el reinicio del torneo único de la División Profesional, anunciado para el próximo viernes 9 de julio.

Fabol reclama que el Tribunal de Disciplina comience a ejecutar los más de 70 casos que tienen sentencia; sin embargo, está en entredicho la vigencia o no del Tribunal de Apelaciones, al que los afectados podrían acudir antes de que se resuelva la quita de puntos por su incumplimiento.

Fabol rechaza de pleno el Tribunal de Apelaciones, ya que considera que nunca fue posesionado. Mientras tanto el titular del ente punitivo, Marcos Goitia, ratificó que todos los miembros de su tribunal se encuentran en vigencia hasta un nuevo congreso ordinario.

Como las posiciones son distantes, en esta jornada se entablará una mesa de trabajo de manera virtual para intentar llegar a un entendimiento.

“Hemos recibido la invitación de la FBF para reunirnos este jueves (hoy) y empecemos a trabajar, lo podíamos haber hecho antes. No sabemos si en la mesa de trabajo existirá gente de Conmebol y FIFA, es algo que lo maneja la federación”, explicó ayer David Paniagua, secretario general de la agremiación de los jugadores.

Para el abogado, “si existe voluntad”, el tema se puede resolver hoy, puesto que de lo que se trata es de no dejar en indefensión a los futbolistas.

La preocupación de Paniagua va más allá, ya que clubes como Blooming, más otras entidades tienen deudas inmanejables.

“Lo que tiene que hacer la FBF es trabajar con sus clubes porque hay muchas entidades que tienen deudas con sus jugadores y no va a depender ni siquiera de nosotros si se juega o no, porque sus jugadores no quieren entrenarse mientras no se les pague”, agregó.

¿Y las licencias?

Otro de los grandes vacíos que existe es la acefalía en el cargo de director de licencias de la FBF. El anterior gerente, Omar Dorado, renunció a la función que cumplía y desde entonces no existe un funcionario que ocupe esa plaza.

Paniagua hizo referencia ayer a que Blooming debe cinco meses de sueldos a sus jugadores y cuerpo técnico, pero como no tiene un directorio constituido, no hay a quién demandar porque es una institución “sin cabeza visible”.

“Igual que San José”

“Blooming está igual que San José, es terrible lo que está aconteciendo porque es una de las entidades más grandes de Santa Cruz y del país. El reglamento de licencias no funciona, no tiene ni siquiera un gerente y esto está muy mal. El contexto del fútbol nos preocupa porque los problemas son inmensos y no vemos una reacción acertada para dar soluciones”, cerró.