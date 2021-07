López y Justiniano se acusan de tener vínculos con logias y el MAS en debate por la U’

Justiniano y López se lanzan alusiones de vínculos con las logias cruceñas y el MAS.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El candidato a rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Waldo López, y el exrector Jerjes Justiniano debatieron sobre la situación actual de la U’ y en la discusión de ideas surgieron alusiones de vínculos con las logias cruceñas y el MAS, respectivamente

En una entrevista anterior, Justiniano había afirmado que ninguno de los 10 candidatos, entre ellos López, tenía la capacidad para dirigir la universidad estatal cruceña y mucho menos una fraternidad. Ante esto, López mostró su desacuerdo porque aseguró que él si tiene la suficiente formación para generar cambios.

Al inicio del debate, Justiniano dijo que Waldo era un hombre de izquierda, pero que cambió. «Él se ubicó en la derecha después de ser militante del partido Socialista y no está mal, está bien. Todos los hombres tenemos derecho a cambiar, unos avanzamos y otros retrocedemos. Donde está la propuesta de Waldo para ser rector, cual es el cambio que plantea. Por eso generalicé, no insulté, no tienen capacidad para dirigir una comparsa…», atacó.

A esto, López respondió que Justiniano generalizó a los candidatos a la U’ de manera despectiva y que cuando sea rector generara una transformación real, no solo el cambio de “pollera”. «Me dicen que fui a la derecha porque fui parte de la directiva de Bolivia dice No para oponernos al referéndum contra el continuismo de Evo Morales, porque ahora también me estoy oponiendo al continuismo de Saúl Rosas. Creo que la renovación es sana, hay capacidad en Bolivia y en la Uagrm para dirigirla mejor…», afirmó

«No soy de derecha, yo llevo al pueblo en el corazón…Porque eso de la izquierda es relativo, hay izquierdistas en el mundo que están empobreciendo a la gente y con posiciones fascistas. Me defino como defensor del medio ambiente y la ética. Yo defiendo el libre pensamiento. Yo defiendo las competencias de mercado…Fui consecuente y defiendo la economía de Santa Cruz», expresó.

López también recordó a Justiniano, que, en la época universitaria, marchaba gritando vamos a defender la universidad pública, “pero todos sabemos que terminó creando una universidad privada. Si hablamos de rectitud, seamos coherentes”.

El exrector no se dejó intimidar y no ocultó su simpatía con el socialismo, pero aclaró que no es militante del MAS. Dijo que sigue admirando la revolución cubana y al expresidente venezolano, Hugo Chávez. “Que me censure Waldo por ser embajador de Bolivia en Brasil, créame que me siento orgullo, no fue como militante del MAS, yo me considero militante socialista. No fui colgandijo, siempre planteamos un programa. Cuando nos postulamos para ser rector plantee un nuevo modelo educativo», manifestó.

En su criterio, los candidatos no entienden los que actualmente necesita la U y que no solo es oponerse al continuismo de Saúl Rosas. Indicó que la universidad cruceña necesita otra proyección en la actualidad. “Detrás de la autonomía universitaria se parapetaron y escondido una banda de ineptos que se apoderaron de la universidad y la transformaron en un ente personal. Se gana en elecciones porque se farrea los sábados y se invita a comer a los estudiantes”, criticó.