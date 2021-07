Los ‘antivacunas’ se movilizan en Potosí y reciben el rechazo de la población

Fuente: erbol.com.bo

Activistas que rechazan las vacunas anticovid se movilizaron este viernes en la ciudad de Potosí, lo cual causó el rechazo de médicos y la población que consideró hasta insultante la desinformación que difunde ese grupo en medio de la pandemia, reportó radio Líder para la Red ERBOL.

“Las vacunas están enfermando a nuestra población, han aparecido las vacunas y ahora la parecido los muertos no son en Bolivia sino en todo el mundo”, dijo uno de los representante de la Acción Humanista Revolucionaria (AUR) que se movilizó en las calles potosinas.

El sujeto consideró que las vacunas “esclavizan”. Denunció que existe una “dictadura sanitaria” que trata de imponer el uso de barbijos y la cuarentena.

El presidente del Colegio Médico de Potosí, Fernando Acebey, consideró irresponsable esa movilización y recordó que en el Código Penal existe el delito de atentado a la salud pública.

El profesional médico se dirigió a la población y ratificó que las vacunas fortalecen el sistema inmunológico y que aquello está científicamente comprobado.

Varios ciudadanos también expresaron su rechazo a la movilización de los antivacunas, porque consideran que desinforman sobre un tema que ya ha dejado miles de fallecidos en el país.

Estas fueron algunas de las opiniones:

“Una completa reverenda estupidez, desinforman a la gente, es el colmo”

“Este tipo de actividades se deberían prohibir, porque mal informan. Es como si nuestros familiares que han fallecido, y son miles de personas que han fallecido, fuese un chiste”

“A uno duele ver este tipo de situaciones, porque yo he visto a mis familiares mal y ver esto es un insulto”

“Para mí, su opinión no me afecta, yo sé por qué me he hecho vacunar y el propósito que tienen las vacunas”