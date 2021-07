Los grandes problemas de cargar el móvil en el coche

Cargar el móvil dentro del coche es casi siempre por necesidad, más que por intentar tenerlo siempre al 100% o con la mayor batería posible. Y sí, luego de la información que verás a continuación, recurrirás a esta alternativa solo por emergencia.

A modo de resumen, aquí tenemos parte de los principales problemas que surgen de cargar el dispositivo con ayuda de un vehículo.

¿Y en qué afecta cargar el móvil dentro del coche?

– Menor potencia de carga: por lo general, la capacidad que tienen los coches en su interior es USB 1.0 o 2.0, y esta no es suficiente para proporcionar un rendimiento de carga adecuado al móvil. Con 2 amperios la cosa cambia, pues sería un mínimo recomendado para que la batería no se vea afectada.

– Demasiada potencia de carga: Aunque los cargadores pueden suministrar de 1 a 3 amperios, un encendedor de cigarrillos puede dar hasta 10 amperios, lo que podría causa energía excesiva al momento de cargar el móvil.

– Desgastar y dañar la batería con la conexión y desconexión: ya que estamos hablando de carga mediante el cable y puerto USB, hay que decir que por lo general esta entrada se utiliza para pen drive o memoria USB, razón por la que el móvil podría verse afectado con la conexión y desconexión. Esto provocaría que la batería se dañe con el paso de los meses.

Pero venga, que no todo son malas noticias. Pese a que no es recomendable recurrir al coche para cargar el móvil mediante el cable USB, lo mejor que podrías hacer es utilizar los famosos cargadores de coche o de mechero, pues estos, al igual que los nuevos modelos de vehículos, cuentan con la capacidad necesaria para proporcionar la alimentación que necesita el smartphone. Con una energía de 12W, no tendrás problemas ni afectarás la batería del dispositivo.

En lo que respecta a los modelos de coches nuevos, es probable que tengamos puertos que ya incluyen 2 amperios de capacidad, lo que se traduce en que será el mínimo necesario recomendado para cargar el móvil.