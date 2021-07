Mamá de Darlin dice que, tras la desaparición, le dijeron que no le iban a devolver a su hija

La mamá de la víctima pidió que haya justicia, para encontrar el responsable del crimen de la menor que consternó a la población de Mairana (departamento de Santa Cruz).

Evelín Merubia, mamá de Darlin Chávez Merubia, niña de cuatro años que fue hallada sin vida el viernes tras una búsqueda de seis días, informó este lunes que a las 24 horas de la desaparición de la menor recibió una llamada telefónica de un número no identificado, en la que la voz de un hombre le dijo que nunca le iba a devolver a su hija.

La niña desapareció la tarde del sábado en Hierba Buena Militar en el municipio de Mairana, departamento de Santa Cruz. Fue hallada el viernes en un río cercano. La autopsia estableció que murió como consecuencia de asfixia y violencia. La Policía investiga el caso.

“Me llamaron con número privado, no sabría decirlo… me dijeron que nunca me iban a devolver a mi niña, fue el domingo, no me pidieron nada a cambio, lo único que me dijeron era eso, que no me iban a devolver a mi hija”, declaró la mamá de la víctima a Unitel. El fin de semana también se informó que se halló restos de cabello en la mano de la niña, lo que hace presumir que se defendió al ser agredida.

El domingo, el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que el móvil del asesinato de la niña Darlin podría ser económico, debido a que hay llamadas y mensajes en las que se habría solicitado alguna «recompensa».

«Lo primero, y tenemos que anunciarlo, es que existen unas llamadas telefónicas y unos mensajes de WhatsApp que deben investigarse porque al parecer el móvil ha sido económico, querían pedir alguna recompensa por la niña» dijo al canal estatal Bolivia TV.

Sin embargo, esa hipótesis fue rechazada por Evelín Merubia, quien aseguró que no tenía deuda alguna, ya que no debía dinero a nadie, ni alguna otra persona le debía dinero a ella.

