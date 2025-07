Diputada rechaza tratamiento de contrato de litio en comisión; dice que debe llevarse a cabo en Potosí

Janira Román denuncia que el arcista Hernán Hinojosa convoca a una sesión ilegal; porque la mayorá de los miembros determinaron llevar a cabo la sesión en la Villa Imperial.

eju.tv / Video: RRSS JR

La Presidencia de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, de la Cámara de Diputados, convocó a sus miembros para tratar la tarde de este miércoles el contrato suscrito entre la empresa Yacimientos de Litio Bolivia (YLB) y la rusa Uranium One Group, que comprende una inversión de $us 975 millones destinada al desarrollo de una planta de extracción directa de litio – EDL y carbonatación de litio en el salar de Uyuni.

Al respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Janira Román denunció que la convocatoria del presidente de la comisión, Hernán Hinojosa, es ilegal porque el pasado 12 de febrero, por voto resolutivo, la mayoría de los miembros determinó que la sesión para abordar el convenio con la transnacional rusa, se efectúe en la ciudad de Potosí, determinación que es incumplida por su colega al convocar a reunión en La Paz.

El Gobierno insiste en aprobar los contratos de industrialización del litio. Foto: El Potosí.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Denunciamos que, de manera ilegal e ilegítima, el presidente de la Comisión de Economía Plural, Hernán Hinojosa, convocó a sesión para tratar el contrato de litio con la empresa rusa Uranium Group, siendo que, en la sesión del 12 de febrero del presente año, por voto mayoritario de los miembros de la Comisión de Economía Plural, de la cual soy miembro, se decidió que este contrato se trate en la ciudad de Potosí”, observó Román.

La sesión está fijada para las 17:15 de esta jornada. El punto siete del orden del día contempla el tratamiento de dicho proyecto de ley que contempla “la aprobación del contrato de asociación accidental para el desarrollo de una planta de extracción directa de litio – EDL y carbonatación de litio en el salar de Uyuni. Entre la empresa pública estratégica de Yacimientos de Litio Bolivia YLB y la empresa Uranium One Group”.

La diputada beniana Janira Román. Foto: captura de pantalla

La asambleísta beniana reclamó porque “Hinojosa, por obedecer a su jefazo Luis Arce, viola la democracia al interior de la Cámara de Diputados y omite una decisión del total de los miembros de la comisión”. Además de ello, Román acotó que la rusa Uranium One Group “es la empresa para la cual hizo lobby Marcelo Arce, hijo de Luis Arce”. En consecuencia, remitió una nota a esa instancia legislativa para que se cumpla la determinación tomada por la mayoría de los representantes, que es sesionar en la Villa Imperial.

La pasada semana, el pleno de Diputados no pudo aprobar el contrato de litio con la empresa Hong Kong CBC Invest Limited, que contempla una inversión de $us 1.030 millones. La madrugada del viernes 4, luego de horas de debate y peleas en el hemiciclo, se declaró cuarto intermedio en el tratamiento de ese contrato para industrializar el litio. El acuerdo con la empresa china está en suspenso, porque hasta la fecha no hubo la convocatoria.