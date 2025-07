Agenda informativa: Comisión de Diputados tratará el contrato del litio con la empresa rusa

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 9 de julio

– Comisión de Diputados tratará el contrato de litio con la rusa Uranium

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, de la Cámara de Diputados tratará un contrato de litio con la empresa rusa Uranium One Group, que comprende la inversión de $us 975 millones. La sesión está fijada para las 17:15. En el punto 7 del orden del día señala la “aprobación del contrato de asociación accidental para el desarrollo de una planta de extracción directa de litio – EDL y carbonatación de litio en el salar de Uyuni. Entre la empresa pública estratégica de Yacimientos de Litio Bolivia YLB, y la empresa Uranium One Group”. La pasada semana, el pleno de Diputados no pudo aprobar el contrato de litio con la empresa Hong Kong CBC Invest Limited con una inversión de $us 1.030 millones. El pasado viernes, luego de horas de una bochornosa sesión, cerca de las 05:00 se declaró en cuarto intermedio en el tratamiento de ese contrato para industrializar el litio. Hasta la fecha no se agendó la nueva cita. El contrato con la empresa china está en suspenso.

– Comcipo en alerta por los contratos del litio

Ante la intención del gobierno de Movimiento al Socialismo (MAS) de aprobar los contratos del litio, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declara en emergencia porque afirma que los acuerdos con la empresa china CBC y la rusa Uranium One Gorup, que fueron enviados a la Cámara de Diputados son ilegales. En las próximas horas, el Consejo Consultivo potosino determinará acciones a tomar frente a la intención gubernamental de aprobar los proyectos de ley respectivos. La institución cívica denuncia que lo hace de forma inconsulta y de forma ilegal, porque no se hizo la consulta previa, ni se ha consensuado con Potosí y Oruro. Las instituciones afiliadas a Comcipo analizan las acciones que se tomarán si los contratos avanzan y anticipan que el tema debe ser tratado directamente por el próximo Gobierno, ya hablaron con legisladores potosinos para que defiendan la posición departamental. Dicen que la responsabilidad en el tema litio debe ser del próximo gobierno.

– Los candidatos se encontrarán en un foro de la Caneb

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) ha convocado a un nuevo foro donde están invitados cuatro candidatos a la presidencia. El evento se llevará a cabo en instalaciones de la Fexpocruz el próximo 9 de julio. Los organizadores esperan que en el Observatorio se pueda conocer las propuestas de los candidatos que se planifiquen para los próximos meses en cuanto a las exportaciones y además la producción. El evento iniciará a las 08:30 de la mañana. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Boliviana de Operadores de Turismo Receptivo (Cabotur) convocaron a los candidatos presidenciales a este ‘observatorio’ para conocer sus propuestas para el sector exportador y para impulsar el turismo en el país. El evento se denomina Observatorio construyendo economía. El sector también presentará un plan para que puede coadyuvar en el tema económico en el país.

– Cae la exportación de gas en el primer semestre del año

En el primer semestre de 2025, las exportaciones de gas alcanzaron los $us 467 millones, cifra que contrasta con los $us 739,9 millones del mismo periodo del año pasado. La cifra en el primer semestre de 2023 fue de $us 1.430 millones Las exportaciones de gas natural continúan a la baja y así lo refleja el reciente reporte de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE), registrando envíos al exterior por $us 467 millones entre enero y junio de la presente gestión. La cifra es menor en $us 272,9 millones de lo registrado en el mismo periodo de la gestión anterior, si se toma en cuenta que en el primer semestre de 2024 las exportaciones delhidrocarburos alcanzaron los $us 739,9 millones. Aún más lejana es la cifra de exportación de gas del primer semestre de 2023, en ese entonces se registró un ingreso de $us 1.430 millones, de acuerdo con los datos de la entidad estatal, tema que refleja una disminución en la captación de dólares desde mercados externos.

– Este miércoles se reinicia el juicio del caso Londras

Para hoy miércoles 9 de julio, a las 11:00, ha sido fijada la reinstalación del juicio oral del caso Londras. A casi cuatro años del ataque perpetrado en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, contra los periodistas que cubrían el avasallamiento de tierras, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las asociaciones departamentales exigen que el juicio contra los responsables inicie de forma inmediata y sin más postergaciones. El pronunciamiento de las instituciones denuncia la impunidad, la inacción institucional y la sistemática retardación que ha marcado el proceso judicial desde octubre de 2021. El juicio oral estará a cargo del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción, compuesto por los jueces Ramón Quiroga, Elvio Cuéllar y Rosa Victoria Copa. Para los periodistas, esta audiencia permitirá impartir justicia en un caso que simboliza uno de los más graves atentados contra la libertad de prensa en tiempos democráticos.

– San Ignacio concentra los focos de calor y la mitad del área quemada

De los 316 focos de calor detectados, 97 se encuentran en el municipio de San Ignacio, que también tiene 594 de las 1.035 hectáreas arrasadas por el fuego hasta la fecha. Los pueblos indígenas de la región demandan acciones inmediatas contra los incendios. Según reportes gubernamentales, de los 316 focos de calor registrados en el país, 97 están en San Ignacio. Pero eso no es todo, el fuego ya está dañando sus pulmones verdes. Los datos de la Gobernación muestran que hasta la fecha se han quemado 1.035 hectáreas en Santa Cruz y, de estas, 594 corresponden a este municipio. Los indígenas de Alto y Bajo Paraguá muestran su preocupación por el avance del fuego y exigen acciones inmediatas para frenar las quemas ilegales y el accionar de los traficantes de tierras, quienes utilizan el fuego como herramienta para deforestar y consolidar asentamientos. Además, ven demoras en las tareas, ya que aún no se han instalado centros de monitoreo en zonas donde los incendios son recurrentes.

– El Real Madrid y el PSG juegan una final adelantada

El español Real Madrid y el francés PSG se verán las caras en un encuentro que es considerado una final adelantada del Mundial de Clubes 2025. Al igual que la pasada jornada, el encuentro se disputará a las 15:00 horas de Bolivia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que también albergará la gran final del torneo el próximo domingo 13. Ambos son favoritos a levantar el título del torneo, el juego tiene un tinte especial ya que Kylian Mbappé jugará por primera vez ante sus excompañeros tras su salida en julio de 2024. El cuadro español llega a este partido con la confianza alta ya que eliminó a Juventus en octavos de final y a Borussia Dortmund en cuartos y ahora buscará meterse a la final ante el mejor equipo del mundo en la actualidad y el campeón de Champions League. El ganador se enfrentará al Chelsea, que despachó al brasileño Fluminense llega. Los ‘Blues’, campeones de la UEFA Conference League, han mostrado su jerarquía en este Mundial de Clubes.