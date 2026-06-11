Consulado en Puno logra donación de medicamentos para más de 650 choferes bolivianos varados por los bloqueos

Los choferes y sus camiones no pueden llegar a su destino desde hace 42 días debido al bloqueo en la carretera Desaguadero-La Paz

eju.tv

A través del Consulado de Bolivia en Puno (Perú), se logró la donación de un lote de medicamentos para los choferes que se encuentran varados junto con sus camiones desde hace 42 días en las cercanías de la zona fronteriza de Desaguadero, debido al bloqueo que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El gerente del centro médico Medicentro de Puno, Ricardo Roca, hizo la entrega de los fármacos, los cuales fueron trasladados de inmediato a un punto de atención sanitaria para que profesionales de la salud los suministren a los transportistas que lo requieran.

Más de 650 conductores de carga internacional permanecen parados en la región fronteriza, una zona caracterizada por condiciones climatológicas extremas debido al crudo invierno altiplánico. El bloqueo interrumpe el tránsito en la carreteras Desaguadero-La Paz.

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La entrega de la ayuda humanitaria se realizó en el Puente Internacional Carancas con la participación de autoridades locales de Desaguadero, representantes de la Defensoría del Pueblo, delegados del sector del transporte pesado y personal consular boliviano.

“Proteger la vida y la salud de nuestros connacionales es nuestra prioridad”, destacó la representación consular de Bolivia durante el acto de entrega de la asistencia, según señala una nota de prensa oficial.

Con estas gestiones se viabilizó el apoyo a los ciudadanos bolivianos que enfrentan una situación de alta vulnerabilidad en el exterior, reflejando una acción coordinada por parte de la red consular y la diplomacia para canalizar ayuda de forma oportuna.