Mayores de 80 años reciben la segunda dosis de la Sputnik V con una sonrisa y buen humor

Fuente: Unitel

Todo fue sonrisas en el punto de vacunación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra donde se aplica la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a los mayores de 80 años. Los adultos mayores llegaron en su mayoría acompañados de un familiar en este día lluvioso en la capital oriental.

“Nos están dando buena atención aquí, estábamos fatigados ya por recibir la segunda dosis”, señaló uno de los beneficiados con la vacuna.

Otra señora aseguró que ahora estará más tranquila porque sabe que, si bien puede llegar a contagiarse, la enfermedad no será severa: “sé que si me infecto no me va a dar tan fuerte”, señaló.