Ministro de Economía: Bolivia registra un saldo comercial de $us 832 millones a junio

Fuente: ABI

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este domingo que el país registró un saldo comercial de $us 832 millones a junio de 2021, dato que muestra la recuperación de la economía nacional.

“Tenemos un saldo comercial de $us 832 millones, este saldo comercial no se había venido registrando desde 2014. Entonces hay elementos de recuperación muy importantes”, dijo Montenegro en contacto con el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv.

Según datos de la autoridad, las exportaciones se incrementaron en 54% al aumentar de $us 3.174 millones en junio de 2020 a $us 4.904 millones a junio de 2021. Por otra parte, las importaciones subieron en 29% al pasar de $us 3.200 millones en junio de 2020 a $us 4.124 millones en junio de 2021.

Respecto a las exportaciones, el titular de Economía y Finanzas Públicas destacó que se registró mayores ventas en los sectores agropecuario, hidrocarburos, minería e industria manufacturera, principalmente.

“Hay elementos de recuperación importantes (…). Varios indicadores están convergiendo a mostrar que esta recuperación se está dando (en la economía boliviana)”, destacó el ministro Montenegro.

Una de las medidas que implementó el Gobierno nacional es el crédito SIBOLIVIA que tiene una tasa de interés anual fija de 0,5%, para la sustitución de importaciones y la reactivación de las unidades productivas del país, acotó.

Por otra parte, la autoridad informó que a junio de 2020 se inscribieron 5.509 nuevas empresas, pero a junio de 2021 se anotaron 9.454 nuevas unidades productivas, lo que implica un incremento del 72%.

“Eso significa que hay nuevos emprendimientos y estos nuevos emprendimientos no son resultado de una locura de alguien. Lo hacen porque están percibiendo que el ingreso, la producción se está reactivando”, señaló la autoridad.