Montero recibe 15 mil dosis entre Sinopharm y Janssen para acelerar plan de vacunación covid

Fuente: eldia.com.bo

La subgobernadora de la Provincia Obispo Santistevan Gabriela Gutierrez, entregó este martes un lote importante de vacunas de las marcas Sinopharm y Jhonson & Jhonson para acelerar el plan de vacunación en el departamento.

“Se trata de 10 mil vacunas norteamericanas y 5 mil de Sinopharm que serán distribuidas equitativamente entre las comunidades de Saavedra, Fernandez Alonso, Minero y San pedro”, dijo la autoridad.

El alcalde Montero Regys Medina, destacó la importancia de la dotación de vacunas e invito a la población a partir de mañana acudir a los centros para recibir sus dosis para afrontar la pandemia. “Lo importante es frenar la cadena de contagio”, destacó la autoridad.

El Secretario de Salud en Montero indico que ya no hay excusa para no vacunarse y pidió a la población acudir a cualquier de los 11 centros habilitados. La autoridad señaló que ahora incluso se viene vacunando los fines de semana para aquellas personas que no pueden durante la semana. Este domingo se vacunaron mas de 400 montereños.