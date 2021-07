Morón: Ante la falsa narrativa de golpe de Estado, el MAS saca debajo de la manga un ‘informe universitario’ que carece de credibilidad

Este medio día la Fiscalía del Estado presentó un informe de la Universidad de Salamanca, sobre el caso Fraude electoral, supuestamente solicitado por la Comisión de Fiscales, “emitiendo el requerimiento conclusivo de sobreseimiento*, anunciando el cierre de este caso.

Fuente: Prensa Creemos

El senador de Creemos, Erik Morón, señaló hoy que el MAS, en la pretensión de borrar el fraude de Evo Morales de 2019, sacó debajo de la manga un informe universitario que carece de toda credibilidad en el afán de posicionar e imponer una falsa narrativa de golpe de Estado.

“En vez de perseguir a políticos (opositores), de implantar una falsa narrativa de golpe de Estado, (el Gobierno) debe buscar solucionar los problemas de salud; no hay segunda dosis (de la vacuna Sputnik v), no hay empleos, sigue la crisis económica, no hay seguridad jurídica, como la quema reciente de domos; no hay seguridad jurídica de tierras; pero sin embargo tienen todo el tiempo para querer posicionar una falsa narrativa de golpe de Estado y dan vía libre a la persecución política y una arremetida total contra los líderes opositores (contrarios) al MAS)”, señaló Morón.

En ese sentido, Morón recordó que los bolivianos tienen conciencia de la historia reciente, como la renuncia de Evo Morales, quien luego huyó del país abandonando la silla presidencial, dando pie a un gobierno de transición.

“De ahí hacia adelante, que quieran lavara la imagen de Evo Morales tratando de implantar una falsa narrativa de golpe de Estado, es un tema que va de la mano con la persecución política contra los opositores”, añadió el legislador por Creemos.

Finamente, Morón señaló que si la Fiscalía convoca al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a declarar por los sucesos de 2019, la autoridad está dispuesta a presentarse para dilucidar los hechos históricos porque “aunque quieran borrar la historia y lavara la imagen de quien renunció, de quien huyó, eso no va a ser posible porque los bolivianos tenemos claro lo que sucedió en nuestro país”.