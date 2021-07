Murió la actriz y animadora venezolana Josemith Bermúdez

(@josemithbermudez) (@josemithbermudez)

Fuente: Infobae.com

La actriz, periodista, animadora, cantante y empresaria venezolana Josemith Bermúdez, murió la madrugada de este sábado 31 de julio en Caracas, según informó su amiga más cercano, el periodista Luis Olavarrieta a través de su cuenta en Twitter.

“Cumplo con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemith Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy, 31 de Julio, en compañía de su hijo, sus hermanos y círculo más cercano”, escribió Olavarrieta.

Entre sus últimos deseos, reveló, “estuvo realizar estas líneas para agradecer el amor incondicional que se hizo presente, en todo momento, por parte de su público. Hasta el final, estuvo motivada por sus mensajes, oraciones y su apoyo”. “A pesar de que fueron momentos muy difíciles, su fe se mantuvo inquebrantable y ese es el mensaje que quiso dejar a todo aquel que transita por tan compleja situación”, agregó.

Según detalla La Patilla, la artista fue diagnosticada con cáncer de ovario a finales del año 2016, y en mayo del año 2017 decidió hacerlo público a través de una campaña que le permitió recolectar fondos para costear los gastos del tratamiento, debido a la escasez de medicamentos en el país.

Ese mismo año anunció su recuperación, pero en 2018, el cáncer había regresado. En junio 2019, los exámenes arrojaron nuevamente que había vencido la enfermedad por segunda vez.

“Yo me creía Wonder Woman, todo fue realmente muy inesperado. Te toca duro, pero te toca afrontarlo. Nadie está preparado para un cáncer, sin embargo, tampoco me sentí en ningún momento víctima, descubrí que mi salud no estaba en los médicos, sino en mis manos hasta que Dios lo decida (…) nunca me he distanciado de Dios”, dijo durante una entrevista con Shirley Vagany en 2018 tras su primera recuperación.

“Estaba dormida y me tocó despertar, de un tirón, del dolor, como sea, pero desperté y aquí estoy”, explicó entonces sobre su experiencia al transitar por la enfermedad, que fue diagnosticada en fase 4.

En las últimas semanas, Josemith enfrentaba una tercera arremetida de la enfermedad, con metástasis en la pelvis. Recibió un sexto ciclo de quimioterapias, que suspendió de manera temporal, pero que el pasado 6 de abril había retomado.

“Nada es eterno en el mundo, ni los videos, ni el helado, ni lo bonito ni lo feo, pero voy a estar en el corazón de los que me aman, hasta que ustedes estén en otros corazones, y así nada muere, y todo siempre sigue, es la vida, inexorable”, había escrito la presentadora en su cuenta de Twitter en febrero pasado.

Finalmente, sus afectos confirmaron que murió en la madrugada de este sábado.