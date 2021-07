Niños pasan clases en casas de vecinos, sin agua y llevan sus sillas en Oruro

Fuente: https://lapatria.bo

Los estudiantes de unidades educativas de reciente creación retornaron ayer a las aulas a través de la modalidad semipresencial en precarias condiciones, no tienen aulas pedagógicas, no hay mobiliario adecuado, y peor aún no tienen servicios básicos, tal el caso de la escuela “Agua Milagro” ubicada en el sector Este de la ciudad de Oruro.

Con la iza de la Tricolor Nacional, ayer reiniciaron las clases los estudiantes del nivel inicial y primario de la Unidad Educativa “Agua Milagro”, toda vez que la semana pasada se desarrolló la compulsa para la designación del ítem de nueva creación.

Aulas

Las paredes de ladrillo, los techos cubiertos con calaminas y algo de pajas, los pupitres hechos por los papás, y pequeñas sillas de plástico, dieron la bienvenida a aproximadamente 67 niñas y niños ansiosos de aprender.

Ellos estaban protegidos del frío, portaban el barbijo, y cargaban en hombros sus mochilas entraron bulliciosamente a las aulas, que por cierto solamente son cuartos improvisados de algún buen vecino que prestó dichos ambientes.

“No tenemos agua ni alcantarillado, tenemos un pozo de donde sacamos agua para que los niños puedan utilizar el baño o lavarse las manos, tampoco tenemos mobiliario, a nuestros hijos les mandamos con sus sillas, muchas veces ya nos han prometido que traerán bancas y mesas pero nunca ha llegado”, explicó una de las madres de familia, Eulogia Tarqui.

Las aulas son improvisadas no existen condiciones necesarias / LA PATRIA

Directora

También fue el primer día de clases para la directora, Reina Flores, quien fue designada recientemente tras las compulsas; ella lamentó la situación en la que los estudiantes tendrán que pasar clases, por lo que instó a las autoridades municipales brindar la ayuda respectiva y a las autoridades educativas interceder sus buenos oficios para mejorar las condiciones pedagógicas.

En una casa pasan clases los niños del nivel inicial, en otra casa está el primero y segundo de primaria, en otra el tercero y cuarto, y en otra vivienda pasan clases los de quinto y sexto de primaria.

Junta vecinal

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales “Nueva Ciudad Igualitaria”, Pablo Pinedo, informó que se determinó junto a los padres de familia retornar a las aulas en nueve unidades educativas de reciente creación, donde los maestros pasarán clases tres veces a la semana. Las carencias y necesidades son similares en todas.

“Las clases se desarrollan de manera semipresencial, es un acuerdo con padres de familia aunque las instructivas señalan a distancia, pero nos vemos impedidos de obedecer esta instructiva, porque la señal de internet es mala y no tenemos WiFi, así que no nos queda de otra”, apuntó.