Nuevos ingresados a UTI del Hospital de Clínicas no estaban vacunados

Fuente: paginasiete.bo

En lo que va de la tercera ola de la Covid-19 en el país, ningún paciente que ingresó a la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas recibió la vacuna, según reportes del personal médico. De acuerdo con especialistas, este dato es importante porque muestra la importancia de la inoculación.

“Las personas que han ingresado a terapia intensiva no han tenido la vacuna, muchas no han tenido oportunidad porque lamentablemente tenían (temas) laborales o no lograron (acceder a las dosis), obviamente debe haber un porcentaje que no confiaba en la vacuna”, dijo a Página Siete el jefe de la unidad de terapia intensiva (UTI) del Hospital de Clínicas, Alejandro Enríquez.

El especialista aclaró que el personal tampoco insistió en indagar ese factor para no incomodar a los pacientes y familiares.

De acuerdo con Enríquez, en la tercera la unidad atendió a muchos pacientes jóvenes. Uno de ellos tenía 15 años y logró recuperarse. “Cuando nos enteramos que había un paciente de 15 años, decidimos traerlo. Habilitamos la cama número 16”, aseguró.

“Hemos tenido otros pacientes por debajo de 30 años que tampoco estaban habilitados hace un tiempo para la vacuna. Eso ha sido muy trágico porque en el caso de las personas jóvenes, nosotros pensábamos que si la covid les pegaba, podíamos darle más chance de sobrevivir en comparación con un (adulto mayor). Pero en realidad no es así”, dijo el jefe de la UTI.

Enríquez explicó que “lamentablemente, las personas jóvenes pueden ser afectadas de forma más fuerte por el coronavirus en comparación con los adultos”. “La Covid-19 produce una reacción de inflamación en los pulmones, entonces el cuerpo joven tiene más chances de hacer una inflamación que un cuerpo ya de la tercera edad. Entonces, el mismo cuerpo se autolastima a nivel pulmonar. Y dos de nuestros pacientes menores de 30 años han llegado a fallecer por diferentes complicaciones de covid”, dijo.

El facultativo agregó que cuando los dos pacientes ingresaron a la UTI, no estaban en el rango de edad para recibir la vacuna.

Por eso, Enríquez sostuvo que es muy positiva la decisión de ampliar el rango de edad para acceder a la inmunización.

“El hecho de que las personas jóvenes se vacunen es una forma de protección familiar”, aseguró e indicó que en muchos casos los adultos mayores se quedan en casa, mientras que los jóvenes son los que más salen por temas de trabajo y estudio.

Datos de la UTI del Hospital de Clínicas muestran que en la primera ola se internaban más en la sala pacientes que tenían entre 60 y 80 años, en promedio.

En la segunda, el rango bajó a 40, 50 y 60, pero ahora en esta tercera ola se recibieron personas de 40 años. Y durante las anteriores semanas ya comenzaron a atender a enfermos que tienen entre 20 y 30 años.

La UTI del Hospital de Clínicas es la más grande del departamento de La Paz. Tiene 15 camas divididas en dos bloques: seis en el Artemis y nueve en el Percibal. En las salas se habilitaron dos y cinco purificadores de aire.

El inmunólogo Carlos Guachalla destacó la importancia de la inmunización y dijo que el reporte del Hospital Clínicas es una muestra de la importancia de este proceso. “Hubo una referencia de que los pacientes que estaban en terapia intensiva no se vacunaron. Ese dato es importante porque nos señala que la vacuna comenzó su fase de protección”, aseguró.

Hasta el 30 de junio, según los datos del Ministerio de Salud, en el país se vacunaron con la primera dosis 1,88 millones mayores de 30 años. Esta cifra representa el 37% de los cinco millones de habitantes por encima de los 30 años, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 2021. Y de acuerdo con esos datos, un 63% no recibió el inoculante.

“El índice de vacunación está muy por debajo de lo estimado. Son cifras muy bajas para cantar victoria. Por lo menos, debemos vacunar al 60% de la población vacunable y eso lo haremos con una campaña masiva. Lo debemos hacer antes del ingreso de la variante Delta, que es más agresiva”, declaró Guachalla.

Las medidas y las dosis de vacunas