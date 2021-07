¿Pandemia eterna?

Algunos científicos están haciendo vaticinios preocupantes sobre lo que nos espera con la pandemia del coronavirus, con anuncios que se refieren a la duración de este mal. Pero, cualquiera que sea su duración obliga a cumplir con las medidas sanitarias ya conocidas: aislamiento de los infectados, vacunación general de la población, y cambiar algunos usos y costumbres. Además, queda claro que la lucha contra la pandemia del coronavirus debe ser emprendida en paz social, atendiendo a los infectados para su recuperación, y con un gobierno que cumpla con las reglas indispensables de respeto a toda la ciudadanía.

La BBC News, en su edición del 21 de julio de 2021 titula: “La covid-19 quizás no se vaya nunca: ¿cómo aprendemos a convivir con ella?”, e informa que “hay grandes esperanzas de que la vacunación pueda llevar al mundo de regreso a algún tipo de normalidad, aliviando las restricciones que han moldeado nuestras vidas durante los últimos 16 meses”. Y continúa con el presagio menos deseado: …los científicos están cada vez más convencidos de que el coronavirus llegó para quedarse”Pero cualquiera sea la duración de este mal –hay que reiterarlo–obliga a los gobiernos a cambiar lo que sea necesario, en especial: fomentar la paz social, el respeto a los derechos humanos y no incurrir en una conducta que perjudique ese estado ideal de armonía ciudadana. Eso no está sucediendo en muchos países. En los regidos por gobiernos populistas, no han podido, por sus características dictatoriales, conseguir esa deseada paz, sino que, recurren a medidas de fuerza contra los ciudadanos que piden en las calles paz y, por supuesto, mejor manejo de la lucha contra el coronavirus.

La citada publicación de BBC News, añade que en enero de este año, “la revista científica Nature preguntó a más de 100 inmunólogos, virólogos y expertos en salud de todo el mundo si se podía erradicar el Sars-Cov. Casi el 90% de los encuestados dijo «no»: hay evidencia, dijeron, y que es probable que el coronavirus se convierta en endémico y continúe circulando en el mundo.

El manejo de esta pandemia en Bolivia, hasta ahora no pudo ser más negativo. Un ejemplo claro es lo sucedido con la vacuna Sputnik V. Se vacunó en una de las ciudades más grandes de Bolivia con la primera dosis, sin tener previsto la provisión de la segunda dosis, quedando muchos ciudadanos sin esa protección.

También lo indeseado por los ciudadanos bolivianos, se presenta en este tiempo como de persecución de quienes no son afines al populismo, lo que atenta contra la paz social. Se enjuicia y se encarcela con la complicidad de una administración de justicia copada por el oficialismo, y siempre dispuesta a cumplir con los propósitos del gobierno de destruir a toda la oposición que ahora, de acuerdo con los resultados de las elecciones de gobernadores y alcaldes municipales, es mayoritaria.

Lo anterior muestra la falta de voluntad del oficialismo para buscar lo indispensable: salud, paz y libertad, cuando miles de bolivianos ya han perdido la vida por el coronavirus.