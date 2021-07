Paz: «Si Costa quiere el apoyo de todos, que nos muestre transparencia, lo respaldaré»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“Es un absurdo que digan que la federación no tiene plata”, sostuvo el presidente de Guabirá, Rafael Paz, quien volvió a reiterar su pedido para que se le envié el balance financiero de la FBF, con respaldos, y conocer de esa manera el destino que tuvo los 11 millones de dólares que según el dirigente se manejo en los últimos dos años.

El titular de los montereños le pidió al presidente de la entidad federativa, Fernando Costa, que cumpla su palabra de transparentar el manejo económico, inclusive se comprometió a apoyar su gestión si ello ocurre y a tener una reunión con su persona para conocer cuál es la realidad financiera de la Federación

“Quede con la boca abierta cuando dicen que la FBF no tiene plata. Todos sabemos que se vendieron en 12 millones los derechos de la eliminatoria y que se recibe cuatro millones cada año. Si Fernando Costa quiere el apoyo de todos, que nos muestre transparencia, yo lo respaldaré en todo. Uno reclama por su dinero y en respuesta le meten juicio y demandas”, afirmó Paz al programa Facetas Deportivas.

El experimentado dirigente dio a conocer en detalle los montos que ingresaron a la FBF y la distribución que debe realizarse entre los clubes de la División Profesional.

Según Paz, en 2019 los clubes recibieron 150.000 dólares de la gestión de César Salinas por el adelanto que hizo la empresa Mediapro por la compra de los derechos de televisión en 12 millones.

“El año pasado Costa recibió cuatro millones y este año entrarán otros cuatro y como Guabirá lo único que recibimos son el adelanto de 50.000 dólares que nos hizo el señor Salinas por la Copa América que no se jugó el año pasado”, detalló.

Mencionó que el dinero se distribuye sólo entre los clubes que apoyan la actual gestión y que entidades como Wilstermann, Oriente Petrolero y el propio Guabirá no han recibido ningún pago

“Tengo versiones de presidentes que les dieron plata por el apoyo que dan, pero como nosotros no estamos en eso no nos hacen llegar nuestro dinero. Mi cabeza me la cortan, pero todos recibieron y lo han hecho como anticipo o pignoración como pasó con Blooming”.

Anticipó que entre cinco y seis clubes no terminarán el actual torneo ya que su situación financiera es delicada y van camino a imitar lo que pasa actualmente con San José de Oruro.

“Se viene una crisis total de aquí a tres meses ya que varios clubes no tendrán plata para pagar y les pasará lo mismo que tiene San José. Hoy tenemos entidades que deben cuatro y cinco meses y está difícil llegar a fin de año”, finalizó Paz.