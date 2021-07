Peluches con ropa de fallecidos por covid-19 dan consuelo a sus familias

Leyla Mendieta

Un total de 13 peluches ayudan a llevar el luto a la familia de Carmen Vargas, que perdió a su padre por el covid-19. En medio del dolor por el deceso del hombre decidieron fabricar los osos con camisas y corbatas del difunto, lo que les hace sentir que lo tienen presentes en el hogar.

La familia quedó muy entristecida, porque no pudieron despedir a su ser querido, debido a las restricciones que se impusieron a los pacientes y fallecidos por coronavirus. Carmen, que es doctora, fue la única de su familia que pudo despedirse de él.

Su padre falleció el 7 de febrero de este año, en Potosí, donde vive esta familia, y tras varios días después de darle el último adiós, la familia se organizó para guardar la ropa del difunto y fue en esa circunstancia que surgió la idea de los peluches y lo encargaron de inmediato. “Él utilizaba camisa, corbata y traje, todos los días. Era docente de la universidad y siempre vestía así, por eso todos los peluches tienen esas características”, recuerda.

“Cuando llegaron los osos con la ropa de mi padre fue algo muy emocional, ha sido una forma de lidiar con el duelo, algo que no es nada fácil. Tener los osos es tener un pedacito de él con nosotros”, cuenta a tiempo de recordar que su padre era una persona muy dinámica y que asistía a dictar clases a diario, siempre vistiendo camisa y corbata bien combinado.

En esta familia todos dieron positivo al virus de coronavirus. La madre de Carmen estuvo con tratamiento en casa y su padre estuvo con síntomas leves por una semana, pese a que meses antes se sometió a una cirugía para que le coloquen marcapaso.

“Mi padre, de un día a otro, empezó a tener falta de aire y no había espacio en terapia en ningún lugar. Como soy doctora, y también mi novio, instalamos una terapia en casa, pero luego también comenzó a faltar el oxígeno”, lamentó.

Finalmente pudo ser internado, pero volvió a recaer y a las pocas horas de ser intubado, falleció.

Como esta familia también otros han optado por hacer ese pedido. En el Banco Regional de Sangre de Santa Cruz, un médico falleció y sus colegas solicitaron un oso con su uniforme para recordarlo. Por unos días mantuvieron en su lugar de trabajo el peluche, como una despedida, y luego entregaron el peluche a la familia del profesional.

Estoy contigo

Ibe Molina impulsa la iniciativa Sigo Contigo, y se encarga de fabricar estos peluches de forma personalizada.

Su proyecto surgió por una vivencia personal. Ella estaba en el exterior cuando su padre falleció y no pudo despedirse, debido a las restricciones por el coronavirus en 2020. Lo único que pidió a sus familiares fue una prenda de su padre y en especial la camisa que más usaba. Cuando hizo el pedido no sabía lo que haría, pero necesitaba despedirlo a su manera. “Quería algo que me recuerde a mi papá”, recuerda meses de pasar por esta situación muy difícil. Conserva el oso de peluche junto a una fotografía.

Molina explica que ahora tiene pedidos, principalmente, de familiares que tienen algún ser querido que no venció al coronavirus.

Hasta ahora elaboró distintos peluches, principalmente oso, aunque también recibió el pedido para hacer una abejita, porque era el sobrenombre de una persona fallecida. “Algunas veces tenemos un ropero entero, pero solo una blusa nos recuerda a nuestro ser querido”, señaló.

Una de las experiencias que más recuerda y que fue filmada por la familia que hizo el encargo, fue un pedido de un peluche para entregar a una mujer de la tercera edad, tras el fallecimiento de su pareja. “Fue un momento muy emotivo para la familia. Todos se reunieron y le entregaron el oso con la ropa de su pareja y una carta que adjuntaba otros objetos más para recordar”.

Estos momentos permanecen registrados en videos que hay en la página de facebook Sigo Contigo. Muchas personas buscan la forma de mantener vivos los recuerdos de sus seres queridos.