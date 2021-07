Perforan un pozo y encuentran el zafiro estrella más grande jamás visto que pesa media tonelada y puede llegar a valer 1.000 millones de dólares

Fuente: RT

Las autoridades de Sri Lanka han confirmado este martes el descubrimiento del zafiro más grande jamás visto. Se trata de un hallazgo ocurrido hace ocho meses, pero que se ha mantenido en secreto desde entonces. La piedra, que acumula una gran cantidad de granos de zafiro estrella, pesa 510 kilogramos y mide 100 centímetros de largo, 72 de ancho y 50 centímetros de alto.

El hallazgo se debe a una casualidad: la perforación de un pozo en una finca privada en el distrito de Ratnapura, al sur del país insular. Conforme a las leyes esrilanquesas, esta piedra preciosa será propiedad de la persona propietaria de la tierra, cuyo nombre no se hace público, pero la Autoridad de Gemas y Joyería ordenó trasladarla a una caja fuerte del Banco de Ceilán en Colombo, donde la van a guardar bajo vigilancia armada, informa la cadena local News First.

A star sapphire cluster worth approximately $100 million found in a Sri Lankan’s man backyard by workmen digging a well. pic.twitter.com/46cE6cqfvx

