Perú: Pedro Castillo realiza una nueva «juramentación simbólica» en el escenario de la batalla de Ayacucho y revelará a su jefe de gabinete

El nuevo presidente peruano, Pedro Castillo, juramentará este jueves de forma simbólica en una llanura de los Andes, en la región Ayacucho, donde en 1824 el ejército independentista venció de forma definitiva a las fuerzas españolas.

El nuevo presidente y varios líderes internacionales que participaron en la investidura del miércoles viajarán a la ciudad andina donde ocurrió la victoria sobre las tropas realistas que selló la independencia de Perú y toda la América española, en el marco de los actos por el bicentenario desde la proclamación realizada por José de San Martín. La ceremonia, con shows artísticos, está prevista para las 12.45 (hora local, 17.45 GMT)

“Posiblemente muchas de estas autoridades [extranjeras] también viajen a la ciudad de Ayacucho”, dijo a la AFP el director de Seguridad del Estado, el general Teófilo Mariño. Ya confirmaron su presencia el argentino Alberto Fernández y el chileno Sebastián Piñera. La policía desplegará unos 2.000 agentes en esa ciudad.

Incertidumbre sobre el gabinete

Lo que fue pensado como una jornada mayormente simbólica y de tinte popular, tiene ahora una importante carga política, ante la postergada juramentación del Presidente del Consejo de Ministros, reprogramada para este jueves. A primera hora, todavía se desconocía al elegido o elegida para liderar el gabinete.

Esta dilación viene en parte causada por el escaso tiempo que ha tenido Castillo y su equipo para recibir la gestión del saliente presidente interino Francisco Sagasti, ya que tuvo que esperar 43 días después de la votación para ser proclamado oficialmente como presidente electo, lo que se produjo el 19 de julio. No obstante, desde hace semanas el partido Perú Libre confiaba en que el triunfo era irreversible y se impulsaban las negociaciones internas y con otros partidos.

En las decisiones de Castillo para escoger a su equipo de Gobierno parece haber un enconado pulso interno con Vladimir Cerrón, el líder y fundador del partido Perú Libre, quien no pudo ser el candidato presidencial en las elecciones al tener vigente una condena por corrupción.

Pese a que no se ha confirmado ningún nombre, los ministros más probables son el economista Pedro Francke para el Ministerio de Economía y Finanzas y el médico Hernando Zevallos para el Ministerio de Salud. Precisamente, Francke, que viene de la izquierda progresista del partido Juntos por el Perú (JP) que lidera Verónika Mendoza, es una las caras que no gustan a Cerrón pese ser el más efectivo a la hora de calmar a los mercados internacionales como una garantía de que en el Gobierno de Castillo no habrá expropiaciones.

Más del agrado de Cerrón es el nombre que suena para ser primer ministro, Róger Nájar, un ex congresista que fue el jefe del plan de Gobierno de Castillo, armado sobre la marcha una vez que el profesor pasó a la segunda vuelta electoral al haber sido el candidato más votado en la primera.

Sin embargo, la posible presencia de Nájar disgusta a los eventuales socios de Gobierno de Perú Libre al haber sido condenado por la Justicia por negarse a entregar una pensión de alimentos a una hija que tuvo con una adolescente de 14 años cuando él tenía 30 años.

Por la tarde del miércoles, varios congresistas, algunos cercanos al nuevo oficialismo, firmaron una carta en la que exhortaron a Castillo a no incluir en su gabinete ministerial a personas involucradas en actos de violencia contra las mujeres, sin mencionar explícitamente a Nájar.

“Nájar es una suerte de bisagra entre Cerrón y Castillo”, afirmó Frank Zegarra, uno de los responsables de coordinar las actividades de prensa del ahora nuevo presidente.

Asimismo, los rumores también apuntan a que en el Gobierno podrían estar nombres como los excandidatos presidenciales George Forsyth (Victoria Nacional) y Daniel Salaverry (Somos Perú), con quienes Castillo ha mantenido varias reuniones durante las últimas semanas.

El viernes, además de juramentar al resto del gabinete, Castillo encabezará una Parada Militar en Lima.

