Piden a Aguilera no «enlodar» imagen de las FFAA y la Policía

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Quisbert / La Paz

La defensa de los excomandantes Jorge Terceros, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), y Gonzalo Jarjuri, de la Armada, pidió al comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, no «enlodar» la imagen de las Fuerzas Armadas ni la verde olivo, pues deben gozar de la plena confianza de la sociedad.

Jorge Santistevan, coronel del Ejército en servicio pasivo, abogado del general Terceros y del almirante Jarjuri, calificó de “preocupantes” las declaraciones de Aguilera, sobre el sorpresivo hallazgo de los agentes químicos que presuntamente entregaron -el 13 de noviembre de 2019- militares argentinos a la Policía y a las FFAA, sin individualizar la supuesta irregularidad y comprometiendo la imagen de ambas instituciones.

“Como militares del servicio pasivo, le recomendamos al comandante de la Policía que evite enlodar a las Fuerzas Armadas, así como a la Policía. Ambas instituciones no deben perder la confianza ante la sociedad boliviana”, sostuvo Santistevan.

En la jornada de ayer, Aguilera informó que en los depósitos de la institución encontraron 29.600 cartuchos no letales AT12/70, granadas y agentes químicos. En entrevista con el programa Asuntos Centrales, el jefe policial dijo que “se preocuparon” en buscar en sus almacenes luego de escuchar la declaración del actual embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, quien dijo que tenía pruebas de que los agentes químicos llegaron a la Policía Boliviana.

“Nos trasladamos hasta las dependencias del depósito y allí, efectivamente, se encuentran estos elementos”, dijo Aguilera.

Agregó que el material fue recibido por un contingente que se trasladó el 13 de noviembre de 2019 al aeropuerto de El Alto.

“Donde de un avión desembarcan funcionarios militares argentinos; por tanto, se conformó una caravana, la cual escoltó (a extranjeros) hasta la residencia argentina y allí los funcionarios de la Policía Boliviana ya no ingresaron”, afirmó. “Cuando se interrogó a los funcionarios que han efectuado esa operación (sobre) por qué no se encuentran estos elementos en el inventario, se me informó que (esos elementos) no habían sido recibidos ni en donación ni habían sido entregados bajo ningún documento y, por lo tanto, ésa era la razón por la que documentalmente no se constaba en nuestros inventarios”, explicó Aguilera.

El Comandante de la Policía adelantó que se presume que de los más de 70.000 cartuchos que llegaron del país vecino, 40.000 pasaron a las FFAA y 30.000 a su institución, según los datos del embajador Basteiro.

Santistevan deploró la “especulación” del jefe policial. “Lo cierto es que desde la Embajada Argentina se está tramando la persecución política a militares”, manifestó el abogado.

Adelantó que se tendrá que tomar declaraciones, no sólo a los policías y militares comprometidos en el movimiento del material, sino también a las autoridades del gobierno de Evo Morales, que debían autorizar el ingreso de militares extranjeros.