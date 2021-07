Piden otra vez reabrir caso Mariscal, Fiscalía de Tarija guarda silencio

Los trabadores de la prensa y el abogado de la familia Mariscal pidieron al Ministerio Público reabrir el caso, mientras que la Policía se puso a órdenes de la Fiscalía para seguir la investigación.

Tras las declaraciones de la Plataforma de denuncia y lucha contra la trata de personas, así como de la hermana de la ex pareja de Cristian Mariscal, que no descartaron a Rafael Gómez por estar vinculado al hecho, los trabajadores de la prensa y el abogado de la familia del periodista desaparecido, expresaron la necesidad de reabrir el caso ante estos nuevos indicios. Pese a esto, la Fiscalía se mantiene en silencio.

En la edición de ayer, El País publicó la posición de la Plataforma de lucha contra la trata, en la que anuncia la búsqueda de Cristian y vaticina su hallazgo, pero además su representante Melania Torrico, se refirió a Gómez como un abogado que intenta tapar algo macabro y marear la perdiz. Mientras que Elizabeth Torres, hermana de la ex pareja de Cristian, dijo que no descartaba que Rafael tuviese algo que ver con la desaparición del periodista.

Por todo esto, Ever Cárdenas, secretario de organización de la Asociación de Trabajadores en Radio, Televisión, Prensa Escrita y Digital de Tarija (Astratep), manifestó que estas nuevas declaraciones que están surgiendo deben permitir al Ministerio Público reabrir el caso y retomar la investigación. “El Ministerio Público tiene la posibilidad de reivindicarse con la sociedad que exige justicia y saber qué ha pasado con Cristian”, dijo.

“Con estas declaraciones vamos a analizar como directiva nuestra posición, porque este caso lo seguimos hace tiempo, hubo movilizaciones y ahora exigiremos reactivar la investigación. Sacaremos un voto resolutivo y enviaremos notas a la Fiscalía, Policía, Ministerio de Justicia para que se reencamine el caso”, añadió.

Pero no fue el único que se pronunció al respecto, puesto que el abogado de la familia Mariscal, Tamer Medina, relató que justamente hace 3 meses la familia de Cristian junto a él se reunieron con el fiscal Wilson Tito y en ese encuentro, la autoridad del Ministerio Público se habría comprometido a realizar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer el caso. Pero hasta ahora no pasó nada.

“Comprendemos que un reto como este no es fácil para el Ministerio Público, a pesar que es la instancia que tiene todas las potestades, posibilidades y los medios para hacerlo, pero estamos esperando”, dijo.

Medina explicó que incluso sin las últimas declaraciones, ni ningún otro elemento nuevo, el caso podría ser reabierto a partir de la aplicación de la doctrina de la cosa juzgada irrita.

“El estado está obligado a dar una respuesta y al no haberlo hecho. No se puede hablar de un caso cerrado o investigación porque no hubo tal si tienes una investigación corrompida, torcida, manipulada por fiscales corruptos y policías”, precisó.

De la misma manera, El País consultó al comandante departamental de la Policía, Sadid Ávila, si habría alguna acción o instrucción respecto al caso tras las últimas declaraciones, y éste manifestó que como Comando Departamental de la Policía están a disposición de la Fiscalía para lo que ellos requieran.

“Nuestra cooperación, nuestra ayuda, nuestra intervención, vamos a instruir lo que el fiscal requiera y vamos a estar prestos a colaborar en cualquier trabajo de investigación que lleve adelante la fiscalía”, dijo.

Respecto al pedido de garantías a su integridad por parte de la familia Torres, el jefe policial expresó que no tienen ningún tipo de solicitud de esto y aclaró que estas situaciones son solicitadas por la Fiscalía. Aseguró que si la Fiscalía lo solicita, la Policía estará presta en brindar la seguridad y las garantías necesarias para la familia.

Durante toda la jornada de ayer, de manera personal y mediante llamadas telefónicas, El País intentó contactar al fiscal del departamento Wilson Tito, sin lograr respuesta alguna. Lo mismo pasó con Rafael Gómez, quien no contestó las llamadas telefónicas realizadas a su celular para poder conocer su versión de los hechos.

El segundo pedido del año para reabrir el caso

A principios de año, un grupo de trabajadores de la prensa de Tarija presentó de manera formal una carta pidiendo la reapertura del caso Mariscal al fiscal departamental, Wilson Tito, pero éste dijo que tal decisión no dependía de él sino que tenía que consultar a la Nacional. Meses después, el fiscal departamental informó que la solicitud había sido denegada y que sólo iba a ser posible reabrir el caso si había nuevos indicios o elementos en el caso.