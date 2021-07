Población boliviana alarmada por carencia de segunda dosis

Gobierno no descarta combinación de vacunas.

Ministro Auza dijo que se analizarán los resultados de estudios científicos internacionales para asumir una determinación final de intercambiabilidad de inoculantes > Surgen protestas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni, los puntos de vacuna se quedaron sin Sputnik-V y AstraZeneca para completar el refuerzo del esquema de vacunación.

Fuente: El Diario

La población boliviana vive un ambiente de incertidumbre por la escasez de vacunas contra el covid-19, situación que se genera al no haber recibido envíos de la segunda dosis de la rusa Sputnik V y el Gobierno, que no tiene fecha de llegada del fármaco, no descarta la combinación de las vacunas.

Asimismo, se registraron protestas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni, los puntos de inmunización se quedaron sin los refuerzos para completar el esquema de vacunación. Lo que ha creado preocupación, desconfianza y molestia de la población, especialmente para adultos mayores que ya habían recibido la primera dosis.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, admitió ayer que por el momento no hay datos con solvencia científica que avalen la combinación de dosis contra el coronavirus de distintas farmacéuticas. Sin embargo, la autoridad no descartó aplicar esa posibilidad en territorio nacional ante la escasez de segundas dosis de la Sputnik V y la AstraZeneca.

“El proceso que se denomina intercambiabilidad (combinación) de vacunas es un estudio que se está realizando en varios países y en su momento van a tener los resultados (…). Por el momento no hay datos con solvencia científica para que se pueda realizar este proceso”, explicó.

El ministro Auza remarcó que no se descarta ninguna acción; sin embargo, enfatizó que es imprescindible contar con un estudio científico serio y responsable que certifique uno u otro extremo.

Lamentó que algunas autoridades subnacionales y dirigentes médicos intenten politizar el retraso de la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa y pidió a la población que no desespere ni se deje llevar por la desinformación.

“Las personas que han recibido la primera dosis de la Sputnik V están protegidas por el momento y con una alta efectividad, cuando reciban la segunda dosis esa efectividad se aumentará”, acotó.