Porque «bloque suena a división», Choquehuanca ahora tiene su «generación» en el MAS

Fuente: Página Siete Digital / La Paz



El vicepresidente David Choquehuanca comentó la noche del jueves que pidió a los integrantes del ala masista que siguen su ideología que eviten usar el término «bloque» porque «suena a división», de modo que ahora se denominan «generación Choquehuanca»,

«Yo les he dicho que no llamen ‘bloque’ porque eso suena a división. Entonces me han dicho que se van a llamar ‘generación Choquehuanca’», declaró el Vicepresidente en entrevista con el canal alteño F10 Noticias.

El «Bloque Choquehuanca» nació hace unas semanas en Santa Cruz. Se trata de un grupo dentro del MAS liderado por Carlos Nina, militante cruceño y excandidato oficialista que sigue la «cultura política» del Vicepresidente.

Choquehuanca es el principal referente de la corriente indigenista dentro del MAS, que tiene una fuerte base aymara, se inclina al cuidado de la Madre Tierra y a la promoción del “vivir bien”, y que apuesta por la formación de nuevos liderazgos.

Al respecto, Choquehuanca afirmó anoche que con la conformación de grupos dentro del partido no se debe «estar detrás de las personas», sino con el «instrumento político».

«Yo les he dicho que puede ser, que se organicen, nadie les puede prohibir (…). “No hay que estar detrás de las personas», manifestó la autoridad.

Consultado sobre la supuesta injerencia de Evo Morales en el binomio de mandatarios, Choquehuanca aseguró que el expresidente es líder del partido, pero quienes gobiernan el país son él junto con el presidente Luis Arce.

«Hay un solo Gobierno, en las elecciones el pueblo ha votado y la voluntad popular ha hecho que nuestro hermano Luis asuma la Presidencia. Estamos en el Gobierno nosotros. Evo Morales es presidente del instrumento político y nosotros somos el instrumento (…). El presidente es Luis Arce, yo soy su vicepresidente», manifestó.

