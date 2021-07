¿Qué significa la polémica ‘sobriedad californiana’ que sigue Demi Lovato?

En su nuevo documental, Demi Lovato confesó que seguía bebiendo alcohol y fumando marihuana con moderación porque prohibírselo solo le daba más ganas de hacerlo.

El pasado mes de marzo, casi tres años después de sufrir una sobredosis de heroína y fentanilo que casi le cuesta la vida, Demi Lovato reveló en el marco de su entonces nuevo documental que seguía bebiendo alcohol y fumando marihuana con moderación porque prohibírselo solo le daba más ganas de hacerlo.

En una entrevista posterior, se presentó como ‘alguien sobrio al estilo California’. En realidad, Demi no ha inventado esta expresión, ya que se viene usando desde hace tiempo para referirse a las personas que no consumen drogas más allá de las permitidas en ese estado en concreto, como el cannabis y sus derivados.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos el estilo de vida que lleva actualmente. Su amigo Elton John aseguró ante las cámaras del mencionado documental que no existe tal cosa como un ‘término medio’ cuando se trata de adictos o de antiguos adictos, y que su idea de seguir bebiendo y fumando de manera controlada estaba abocada al fracaso.

La celebridad Lala Kent, conocida por su trabajo en realities como ‘Vanderpump Rules’, también ha querido dar su opinión sobre la terminología utilizada por la estrella del pop para insistir en que no puede presumir de haber abrazado la sobriedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato)

«No me gusta juzgar, pero en realidad creo que es muy ofensivo. Hay gente ahí fuera que se deja la piel para no salirse nunca de la realidad y para no tomar nunca nada que les coloque en un estado alterado», ha afirmado en declaraciones al podcast ‘Behind the Velvet Rope’.

Por otra parte, Lala no cree que la «sobriedad californiana» sea realmente una opción para las personas que están tratando de superar sus problemas con la bebida u otras sustancias.

«He estado en habitaciones con hombres y mujeres que lo han dejado todo solo para intentar no recaer. No estás sobrio si bebes o fumas hierba. No lo estás», ha concluido.

Fuente: Quién