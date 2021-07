Quelca demanda a viceministra que lo denunció por el «tráfico» de exámenes

Carlos Quisbert / La Paz

El ministro de Educación, Adrián Quelca, denunció ante la Fiscalía a la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, por supuesto uso indebido de influencias, después de que la funcionaria interpuso el lunes una querella contra el ministro por el supuesto “tráfico” de exámenes en el proceso de institucionalización para la designación de directores distritales, rectores y docentes a nivel nacional.

El director de Transparencia de esa cartera de Estado, Luis Nina, informó que la querella contra la viceministra se presentó el 20 de julio y negó que se trate de una represalia. Además, sostuvo que esa unidad no hará seguimiento a la denuncia contra Quelca y el ex director general de institutos, Agustín Tarifa, porque supuestamente Balderrama no cumplió con los procedimientos internos.

“Como unidad de Transparencia emitimos el informe final en el cual se recomienda proceso penal contra el señor Édgar Pari Chambi (postulante en Tarija), por uso de instrumento falsificado; también contra el director de la Escuela Superior de Formación de Maestros Eduardo Abaroa -de Potosí- y el director administrativo de la misma escuela, por falsedad material e ideológica; y, contra la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, también recomendamos sea procesada por uso indebido de influencias”, informó ayer Nina.

El escándalo por el “tráfico” de exámenes, plantillas de requisitos y designaciones ilegales de militantes del Partido Comunista (PC) por supuesta instrucción de Quelca, señala que se enviaron por WhatsApp los documentos a algunos los postulantes a cargos directivos y rectores de institutos de formación superior y docentes. El hecho se dio en todos los departamentos.

La denuncia de Balderrama detalla que el hecho se reveló luego de que Tarifa dejó abierta una sesión de WhatsApp en una tablet del ministerio.

En su querella contra Quelca y Tarifa, la viceministra adjuntó más de 1.000 impresiones con los chats en los cuales se verifica el tráfico de los documentos; pidió a la Fiscalía el secuestro de los celulares del ministro y el ex director involucrado, además de la tablet del Ministerio de Educación en la que figuran todos los documentos. También se solicita la declaración de 12 testigos.

Por su lado, la denuncia presentada por el ministro Quelca, un día después de que se reveló el “tráfico” de exámenes, señala que el postulante a la dirección departamental de Educación de Tarija, Édgar Pari, presentó documentos falsos para el trámite. La irregularidad “fue extrañamente descubierta por Transparencia”, señaló Nina.

“Pese a conocer la irregularidad”, dijo Nina, Balderrama amenazó al tribunal de evaluación para que se admita a Pari. Ante la negativa, el postulante presentó y ganó un amparo constitucional, que instruye al Ministerio de Educación atender sus preguntas sobre las razones por las que no oficializaban su nombramiento, luego de ser el ganador del concurso de méritos.

Nina señaló que el uso indebido de influencias por parte de Balderrama se verificó al observar que quien firmó los memoriales de defensa en el caso Pari, era el abogado Abel Rosales, yerno de la autoridad.

En contacto con este medio, Rosales admitió ser familiar de la viceministra, pero negó cualquier tipo de favorecimiento; al contrario, aseguró que implicaron a su cliente en esta demanda “sin pruebas, con el único fin de dañar la imagen de la persona (Balderrama) que tuvo el valor de denunciar la corrupción en el ministerio”.

Pero Nina dijo que de forma coincidente, desde 2014 a 2020, Pari ocupó el cargo de Tarifa y tuvo a su cargo a Balderrama.

Balderrama: “Soy la piedra en el zapato del ministro, a mí me designó el Presidente”

“Yo manejo el principio de ser transparente y rechazo la corrupción. Lastimosamente para el ministro (Adrián Quelca) soy la piedra en el zapato. Dejo esta decisión en manos del Presidente (Luis Arce), a quien le debo el cargo, porque fui nombrada por él. Si el Presidente decide que yo dé un paso al costado, lo haré; soy muy respetuosa de la máxima autoridad”, afirmó la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.

La autoridad declaró a Unitel en relación con los “ataques y calumnias” que se generaron luego que presentó la denuncia por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en contra del ministro de Eduación, Adrián Quelca, y del ex director general de Institutos Técnicos, Agustín Tarifa. Sindicó a ambos por dar, por adelantado, copias de los exámenes y otros documentos a postulantes a directores distritales, rectores y docentes.

Por su parte, el ministro Quelca recibió ayer al mediodía a representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y maestros en puertas del Ministerio de Educación, donde le expresaron su respaldo y lo cargaron en hombros. El hecho fue aplaudido por el director de Transparencia de esa cartera de Estado, Luis Nina, quien afirmó que su trabajo era independiente.

En la concentración de ese grupo, los representantes de la COB exigieron la renuncia de Balderrama y dijeron que “sacarían de las orejas a la viceministra”, llamándola de forma despectiva “pitita”.

Al respecto, Balderrama desestimó los reclamos, se declaró militante del “Instrumento Político” y dijo que ella continuaría trabajando hasta que el presidente Arce disponga lo contrario. “Simplemente estoy cumpliendo con mi obligación de servidora pública y que pierda cuidado el señor ministro, no tengo ningún interés de nada”, refirió, en alusión a Quelca que día antes declaró que ella tenía “aspiraciones personales” a su cargo.

Pruebas y rechazos