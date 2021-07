Quema de domos en el Salar revela déficit de hoteles para el turismo en Bolivia

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El potencial turístico de Bolivia es inmenso, más aún con la inclusión del Salar de Uyuni en la lista de los 100 mejores destinos turísticos del mundo por la revista estadounidense Time, pero las condiciones para los visitantes son las mínimas. El país cuenta con apenas 1500 hoteles aproximadamente y Uyuni cerca de 150, entre alojamientos, residenciales y hostales, mientras que solo Cuzco, en Perú, tienen al menos 2.071, según datos de la Cámara Hotelera de Bolivia.

«Un logro que Uyuni sea incluido en la lista del Time, en los últimos años se reafirmó ese destino, los turistas internacionales descubrieron el Salar y hoy por hoy es el principal atractivo turístico de Bolivia hacia al mundo. Por la clasificación del Time, millones de turistas pueden llegar a Bolivia en próximos años y pueden querer ver otros lugares, lo que beneficia al sector», valoró, Luis Ampuero, vicepresidente del Sector Privado del Turismo (Septur) y presidente de la Cámara Hotelera de Bolivia.

No obstante, lamenta que destinos como el Salar de Uyuni no cuenten con los servicios hoteleros, de transporte, alimentación y turísticos de primer nivel. «Más o menos, no tenemos estadísticas claras, más de 100.000 turistas al año visitan el Salar.

Pero somos de campanario en materia turística. Pensemos en Perú, por ejemplo, Perú está recibiendo por lo menos 3 millones de turistas. Bolivia en su mejor momento no pasa de un millón de turistas. Otro dato para ponernos en contexto, en Uyuni, quizá existen unos 100 o 150 hoteles y alojamientos, mientras que Cuzco tiene 2.071 hoteles, estamos arañando. En La Paz, afiliados a la Cámara no tiene más de 120 hoteles, en Santa Cruz tienen como 200 hoteles, nos falta avanzar. Nos vemos el ombligo y es bonito, pero el mundo es demasiado grande», reveló.

Consultado sobre cuanto puede representar el turismo para el país y si se puede reemplazar los ingresos de los hidrocarburos, respondió: «El país necesita descubrir, nuestro Gobierno necesita descubrir, hay que apostar al turismo. Implica crear las mejores condiciones para que bolivianos y extranjeros puedan invertir, se necesita una inversión enorme. Uyuni debería tener 500 o 1000 hoteles en los próximos años”.

Sobre el caso de Kachi Lodge, lamentó las reacciones de los comunarios que quemaron los domos de inversión extranjera y más bien pidió el respaldo para estos inversores, porque es muy difícil lograr que se invierta en el área rural. “Si vamos a empezar a quemar al primer suizo que aparece por construir 6 piezas o domos, estamos tronando. ¿Qué va a ocurrir, vamos a destruir nuestra gallina de huevos de oro? Tenemos que tener un plan lúcido, respetando el ambiente. Es una joya que tenemos en nuestras manos. Tenemos que preservarla. Tenemos que conducir un desarrollo inclusivo que ojalá incluya a muchas familias de la bonanza que se puede dar», opinó.