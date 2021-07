Reaves: Estoy acá por el equipo; queremos clasificar»

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Aproximadamente a las 8:35 de ayer, el alero-escolta estadounidense-boliviano Joshua Reaves llegó a Cochabamba para unirse a la concentración de la Selección nacional de básquetbol. Ni bien pisó suelo valluno mostró su compromiso y deseo de aportar para que Bolivia ascienda de la División A de FIBA Américas.

“Estoy muy feliz de llegar acá. Estoy acá por el equipo, para poder aportar, estar con los chicos y hacer bien las cosas como en Tarija. Queremos clasificar”, indicó Reaves ni bien arribó a Cochabamba.

Sencillo y accesible. Así se mostró una de las figuras de la Verde, quien llegó junto a su mamá Lizet Bravo. Es su primera visita a Cochabamba.

Recordó que su retorno a la Verde fue gracias a que mejoraron las condiciones para la concentración del equipo, además que recibió un gran respaldo del empresario Marcelo Claure, quien pagó los pasajes directos desde Miami hasta Cochabamba, con escala en Santa Cruz.

“Muy agradecido con Marcelo Claure por el apoyo, por ayudar con los pasajes”, remarcó Reaves.

Ahora, Josh tendrá dos jornadas y media de entrenamiento antes de viajar este sábado (15:00) junto a la Selección nacional hasta Santiago, donde del 13 al 15 de julio jugará la segunda fase del Preclasificatorio al Mundial FIBA Filipinas-Japón-Indonesia 2023 ante Chile, Nicaragua y Paraguay.

“Él (Joshua) está muy contento de estar con sus compañeros de nuevo. Ha sido un viaje de 14 horas, no tuvimos que estar las 9 horas (adicionales) en Miami y llegamos muy bien”, contó Lizet Bravo, madre de Josh.

Según comentó Bravo, su hijo pensó todo el viaje este momento, de volver a juntarse con sus compañeros de selección y dispuesto a hacer historia con la Selección nacional.

Últimas PCR y lista final

En la jornada de hoy, los seleccionados nacionales tendrán su último contacto con la prensa deportiva de Cochabamba, se realizarán las últimas pruebas PCR y hasta antes del viaje se recortará la lista de la plantilla a 14 a 12 jugadores.

“Estamos trabajando a doble turno, vamos a bajar las cargas. Ya nos informaron que salimos el sñabado a Santiago de Santa Cruz a las 15:00. Ya con la ayuda de Josh (Reaves), tendremos un trabajo más completo. Debido a la baja de (Raúl) Salvatierra solo tendremos que prescindir de uno de ellos”, relató Giovanny Vargas, DT de Bolivia.

El entrenador indicó que hasta mañana, al interior del grupo de la Verde, se determinará al otro jugador que no viajará.

No obstante, el jugador que quede al margen no quedará excluído al 100%, ya que según norma FIBA se podrá apelar a este deportista de “reserva” en caso de ser necesario, hasta 72 horas antes del debut de la Verde.

Hoy (9:00) se realizará el lanzamiento de la camiseta oficial de la Selección nacional, oportunidad en la que la Verde tendrá el último contacto con la prensa deportiva.

Posteriormente, los jugadores tendrán que someterse al cuarto examen PCR para comprobar que no están contagiados de Covid-19. El Equipo de Todos cuenta los días que faltan para la competencia y buscar en la segunda ventana de Chile la clasificación .

Transmisión de la segunda fase

Los partidos que jugará Bolivia en la segunda fase del Preclasficatorio a la División A de FIBA Américas despertaron interés en la afición. ¿Dónde podrán verse?.

Por ahora, la Federación de Básquetbol de Chile anunció que los cotejos se transmitirán por la señal de TNT Sports, canal que no se transmite en Bolivia. Solo podrá hacerse mediante una app oficial del canal o un operador de TV por internet.