Reclamos y bloqueos, regiones de Bolivia exigen segunda dosis Sputnik V

Luis Escóbar / La Paz

Adultos mayores madrugaron ayer para recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, pero ya no quedaban dosis en los centros de salud de al menos cuatro ciudades. En Sucre se desataron protestas con bloqueos de vías y agresiones al personal de salud. En La Paz y Cochabamba, muchos ciudadanos expresaron su molestia porque los establecimientos suspendieron la aplicación de este inoculante. En Santa Cruz, las autoridades locales enviaron una comisión a la sede de Gobierno para solicitar más biológicos.

La molestia generalizada se debe al retraso de la llegada de los lotes de la segunda dosis de Sputnik V y al anuncio del Gobierno de ampliar a seis meses el plazo para la aplicación de este inoculante.

“Hay impotencia. Nos sentimos desprotegidos y abandonados porque nos dicen que no existe la segunda dosis. Primero nos indicaron que debíamos esperar 21 días, luego ampliaron a 90. Ahora, los médicos nos dicen que serán unos 10 días más, pero el Gobierno habla de 180 días”, dijo una jubilada que participó en una protesta en la plazuela Andrés Ibáñez, de la ciudad Sucre.

Desde la última semana de enero hasta el 9 de julio, el país recibió 2.235.000 primera dosis de la vacuna Sputnik V y 35.000 segunda dosis. Esta semana debían arribar 200 mil unidades de la segunda dosis para los adultos mayores que fueron vacunados a partir del 20 de abril. Pero, el Gobierno anunció que la llegada de este lote se retrasará al menos 10 días.

El miércoles, en una conferencia conjunta, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, y el embajador ruso en Bolivia, Mikhail Ledenev, informaron que la aplicación de la segunda dosis se puede ampliar de 90 a 180 días.

“Estamos bloqueando porque se hacen la burla. Ahora dicen 10 días más, luego un mes, ahora tres meses más. No puede ser. Deben cumplir con la ciudadanía. Hay mujeres llorando de la tercera edad. Somos de la tercera edad”, dijo otro adulto mayor.

La molestia se fue incrementando a tal punto que los adultos mayores impidieron el ingreso de otras personas que debían recibir el segundo compuesto de las Sinopharm. Agredieron además al personal médico, denunció la responsable del centro de inmunización del coliseo universitario, Elena Payro.

“Nos agredieron pese a que no tenemos la culpa. Vinieron a bloquear y no dejaron entrar a otras personas que debían recibir la segunda dosis de Sinopharm. No se puede perjudicar a los demás”, dijo la profesional.

“A Sucre llegaron 1.500 vacunas y la gente está molesta porque las dosis no se repartieron por igual a todos los distritos. Sólo se entregaron a algunos puntos de vacunación. El responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) nos dijo que a la cancha universitaria recién nos entregarán las vacunas y que están en camino. Por eso, no comenzamos con ninguna aplicación de la segunda dosis de la Sputnik V”, agregó.

Panorama en La Paz

Ayer se aplicó la última segunda dosis de la vacuna rusa, tal como sucedió en el policlínico Manko Kapac, que instaló un punto de inmunización en la calle Genaro Sanjinés, informó Dina Choque, jefa de enfermería del hospital. “Continuamos aplicando la Sputnik V en su primera dosis, pero la segunda se acabó exactamente esta mañana (ayer). Por tanto, desde el viernes (hoy) suspenderemos su aplicación, los asegurados ya no tendrían que venir”, dijo.

Choque explicó que el Ministerio de Salud envió un comunicado informando que los segundos componentes “tardarán en llegar 10 días”. “Nos informaron que estas dosis ya fueron compradas por el Gobierno, pero que por problemas del laboratorio (Gamaleya) no pueden ser despachadas”, agregó.

En el punto de vacunación que se encuentra en la Cruz Roja (la Av. Camacho) se suspendió ayer la aplicación de este componente. “Vengo hace tres meses, me vacunaron el 26 de abril. Primero me indicaron 21 días para la segunda dosis y después tres meses. Debían vacunarse hoy (ayer), pero ahora me piden volver la siguiente semana. Una autoridad que no es del área de salud informó que se amplió a 180 días”, dijo Camilo Carvajal, uno de los adultos que hacía fila en el lugar.

Otro ciudadano explicó que ni los médicos sabían cuándo llegarían las vacunas. “Me dijeron que vuelva la siguiente semana para preguntar si ya llegaron las dosis”, sostuvo.

La situación en Santa Cruz

Ayer, en los diferentes puntos de vacunación de la capital oriental se agotaron las vacunas rusas. Erika Rivero, directora de marketing de la Universidad Domingo Savio, dijo que se aplicaron las últimas 200 dosis. “Es preocupante porque debíamos terminar de vacunar hasta el viernes de la siguiente semana y sólo nos dieron 1.000 dosis que se colocaron desde el 20 de julio. Ahora nos faltan 2.000 más”, sostuvo.

El gerente de epidemiología del Sedes cruceño, Carlos Alberto Hurtado, aseguró que pidieron “clamorosamente” al Gobierno nacional el envío de la segunda dosis de la Sputnik V.

“Llegó un número muy pequeño para la programación de estos días. En horas de la noche (de ayer), por instrucción del secretario de salud, una comisión de emergencia está viajando a La Paz para entregar notas de solicitud y exigir la inmediata dotación de la segunda dosis”, sostuvo Hurtado.

Hurtado comentó que desde el Ministerio de Salud mencionaron un “desabastecimiento” desde la fábrica que produce este fármaco. “Ahora, aparentemente, hay un estudio donde se habilita la vacunación más allá de los 90 días. Incluso, se habla de 180 días. Tenemos algunas dosis y vamos a reprogramar a las personas que les toque en estos días”.

Preocupación en Cochabamba

El jefe de epidemiología del Sedes de Cochabamba, Yercín Mamani, explicó que no recibieron una comunicación “oficial” de la fecha de arribo de las vacunas rusas. “Cochabamba recibió 3.920 segunda dosis Sputnik y no podemos usar la primera dosis que tenemos como segunda”, sostuvo.

Los cochabambinos también sintieron la escasez. “Hoy (ayer), 22 de julio, teníamos programada la segunda dosis en el Hospital del Norte. Hice fila desde las cuatro de la madrugada, pero nos dijeron a las 8:00 que ya no hay”, contó un ciudadano.

Gobierno: La demora de segunda dosis será entre 100 y 120 días

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) sostuvo, el pasado 9 de julio, que el intervalo entre al primera y segunda dosis se puede extender hasta 180 días, y el Gobierno habla de una demora de 100 a 120 días.

Una nota del Viceministerio de Comunicación informó que en Bolivia “no ocurrirá” tal ampliación y que el retraso será “bastante menor”.

“Actualmente, hay segunda dosis de este fármaco para cumplir con el esquema de inmunización durante tres días más, y se anunció que el envío de 200 mil unidades pendientes se retrasará sólo algunos días”, agrega la nota.

El comunicado añade que los ciudadanos que recibieron la primera dosis a finales de abril e inicios de mayo “se colocarán las segundas con un intervalo de entre 100 y 120 días sin que, por lo tanto, se ponga en riesgo la eficacia del fármaco”.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que el Fondo de Inversión Rusa ratificó que Bolivia tendrá “prioridad” en el envío de la segunda dosis de la Sputnik. Además, el primer componente o Sputnik Light tiene una “alta efectividad” que llega al 80%, igual a las vacunas de dos dosis.