Rómulo Calvo: «Si hacemos un paro en pandemia nos meten presos»

Fuente: Asuntos Centrales

Es difícil responder en este momento con un paro cívico o un cabildo a las detenciones que están ocurriendo, como las del economista cruceño Carlos Schlink, según dijo este jueves a Asuntos Centrales el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a propósito de algunos ciudadanos que han cuestionado lo que consideran «tibieza de la institucionalidad cruceña» ante la llamada «persecución política» del gobierno de Luis Arce y de la justicia.

«Si convoco a un cabildo me voy preso. Si llamo a una movilización masiva al otro día voy preso por atentado a la salud. El Gobierno espera una oportunidad para detenerme. Me he reunido con los tres sectores del transporte, a los que les ha costado levantarse de la cuarentena, y ellos apoyan la lucha, pero están limitados, lo mismo que los gremialistas, aunque ahí hay un grupo que impide las reuniones. Estamos dependiendo de la pandemia para convocar y que la gente pueda respaldar. No puedo convocar a un paro sin tener la fortaleza. No podemos dar un paso en falso que haga daño al Comité y a la institucionalidad cruceña», afirmó.

Hizo notar que el Cabildo y las movilizaciones de los 21 días se realizaron en un contexto diferente al de ahora, ya que no había pandemia y la economía del pueblo boliviano no estaba tan afectada. «Hemos tenido contacto con la familia de Carlos Schlink y nuestros abogados estuvieron en su audiencia. Ni el más erudito en leyes puede luchar contra la corrupción política. Yo estuve 40 días en Sucre y la población no salió a las calles a respaldar y es ahí donde comienza el cáncer de la justicia», expresó.

Calvo informó de que él mismo enfrenta nueve o diez procesos como dirigente cívico. «Algunos diputadillos y senadores chupamedias del Gobierno vienen haciéndome juicios sin solvencia. Los del sistema judicial reciben una llamadita y es suficiente para que vulneren derechos de cada ciudadano, dañando familias y destruyendo hogares. Solo cuidan sus peguitas. Justo hemos visitado al fiscal y le pedimos que hable con los fiscales y les recuerde que en algún momento se les caerá la pega y los ciudadanos los humillarán. Ellos deben decidir si corren ese riesgo por ser serviles a un gobierno de turno, en vez de dar una justicia imparcial», manifestó.