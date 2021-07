Rutas, nombres y cómo llegaron a Haití los 26 colombianos que habrían participado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse

Luego de 48 horas del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, autoridades del país centro americano, lograron dar captura a los mercenarios responsables del crimen, entre los que se encuentran retirados de las Fuerzas Militares de Colombia y dos estadounidenses. Según información premilinar, dada a conocer por el diario El Tiempo, estos sujetos inicialmente llegaron al país arribando por Punta Cana, en República Dominica, el pasado 4 de junio, y posteriormente, ingresaron a Haití por el puesto fronterizo Carrizal.

De acuerdo con el diario bogotano, uno de los exmilitares retenidos sería, Manuel Antonio Grosso Guarin, que hasta el 2019 fue uno de los militares mejor preparados del ejército colombiano, quien recibió enseñanza por el Comando Especial con instructores estadounidenses. Además, se conoció que, en el 2013, Grosso estaba asignado al grupo de Fuerza Especial Antiterrorista Urbana.

De igual manera, según la investigación de las autoridades haitianas, Grossó habría llegado al país el pasado 6 junio, pues en sus redes sociales, este hombre habría publicado fotos desde el lugar. La identidad de este exmilitar se conoció luego de verle en fotos que emitieron desde Haití donde está esposado y tirado en el suelo, junto con otros implicados del crimen contra el mandatario.

Suspects in the assassination of Haiti's President Jovenel Moise are displayed to the media at the General Direction of the police in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, July 8, 2021. Moise was assassinated in an attack on his private residence early Wednesday. (AP Photo/Joseph Odelyn)