Sala de rayos “X” del Hospital Viedma está convertida en depósito

Trabajadoras usan el lugar para guardar implementos de limpieza.

Fuente: Red Uno

En el lugar hay cuatro equipos que no tienen uso, se trata de un equipo de rayos X con una placa quemada que no fue reparada hace años y ahora sirve como estante para cajas de detergentes; un Arco en «C» para quirófano y dos Rayos X portátiles que no funcionan por falta de mantenimiento.

“Esta es la cruda realidad del hospital, tenemos equipos que no tienen el mantenimiento correspondiente, por ende están en desuso. No los utilizamos y este ambiente se ha convertido en un depósito”, indicó el médico de imagenología del Hospital Viedma, Jhon Huanca.

Esta sala de Rayos X ahora es utilizada como depósito, mientras los pacientes de este nosocomio de tercer nivel deben realizarse estudios en laboratorios privados. Esta situación se arrastra desde gestiones anteriores sin dar una solución.