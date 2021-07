Santiesteban: Gobierno del MAS generó vacío político para que militares se hagan cargo del país

Agregó que no existió un golpe de Estado en el país porque los militares “propiciaron el ambiente para que siga la normalidad, el estado de derecho y democrático, el Estado siguió con sus instituciones funcionando”.

Jorge Santiesteban, abogado del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros y Gonzalo Jarjuri, excomandante de la Armada Boliviana, afirmó que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) generó el vacío político, en noviembre de 2019, con la intencionalidad de que las Fuerzas Armadas (FFAA) se hagan cargo del país y se consume un golpe de Estado, pero que el Estado Mayor “no se prestó al juego”.

“Ellos (el Gobierno de Evo Morales) pretendían que Williams Kalimán (excomandante de las FFAA) se haga cargo del país temporalmente, bajo mi sospecha, para entregar nuevamente el mando a Evo Morales, posteriormente”, señaló Santiesteban, en una entrevista televisiva donde explicó las declaraciones que hizo el general Terceros ante el Ministerio Público.

Sostuvo que existió una intencionalidad de que las FFAA se hagan cargo del Gobierno porque existía un vacío de cuatro días, debido a que “Morales no podía gobernar”. Este vacío “empujaba a los militares a que tomen acciones por iniciativa más que por órdenes del presidente”.

“El expresidente (Morales) estaba prácticamente en un estado de shock, resulta que ellos dejaron el vacío político, cosa que a un solo indicio de uno de los militares era el golpe de Estado consumado, que no les iba a durar mucho a los militares estar en el poder. Entonces pretendían hacerles pisar el palito, el Estado Mayor se dio cuenta y no se prestaron al juego, no cayeron en la trampa y dejaron que resuelva la parte política”, indicó.< Realizó estas declaraciones en relación a lo señalado por Terceros sobre la insinuación del exministro de Defensa, René Zabaleta, para que Kaliman “se prepare” porque, debido a las renuncias de las autoridades del Gobierno, la Presidencia posiblemente recaería en su persona. Sin embargo, Santiesteban aclaró que, de acuerdo a lo señalado por Terceros, el Alto Mando militar hizo lo posible para que el vacío sea resuelto en el menor tiempo y cooperó con vuelos aéreos para que los parlamentarios de entonces lleguen a la Asamblea Legislativa en La Paz, desde distintas regiones del país. “Los militares tenían una sola directriz, que el conflicto generado por los políticos tenía que resolverlo ellos, ningún militar podía hacerse cargo del país”. El abogado cuestionó el proceso catalogado como golpe de Estado en el que se involucró a sus defendidos ya que las presuntas víctimas son Evo Morales, Álvaro García y Víctor Borda. “Tipificar como golpe de Estado no es posible porque no existe como delito, es una aberración jurídica, y lo acepta la juez, el fiscal y todos”. Agregó que no existió un golpe de Estado en el país porque los militares “propiciaron el ambiente para que siga la normalidad, el estado de derecho y democrático, el Estado siguió con sus instituciones funcionando”.Asimismo, observó errores procedimentales de la Fiscalía en este caso, ya que un militar activo debe ser procesado en la justicia militar, de acuerdo a sus normas internas, y no en la justicia ordinaria. “Están vulnerando el Estado de derecho”, dijo. Tampoco se notificó formalmente a sus defendidos residentes en Santa Cruz, “eludieron ese conducto y se fueron directamente a la orden de aprehensión”. El domingo, la juez Noveno de Instrucción en lo Penal, Regina Santa Cruz, determinó detención preventiva por cuatro meses para los excomandantes Terceros y Jarjuri en el penal de Palmasola en Santa Cruz y Patacamaya en La Paz, respectivamente.