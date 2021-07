Senador del MAS evita discutir con Barrientos porque «es mujer»

Fuente: paginasiete.bo

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hilarión Padilla en una sesión en el pleno del Senado dijo a su colega y jefa de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos que no iba a discutir con “la hermana, porque es mujer”.

“Hermana senadora creo a mí no me gusta discutir con señoras. Yo respeto a mi mamá”, dijo el senador, para luego rematar en la misma línea: “Entonces, no tengo por qué discutir con la hermana, porque al final es mujer. Yo no voy a pelear”.