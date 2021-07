Senador del MAS no quiso discutir con su colega de CC por ser mujer; ella lo denunció en la Comisión de Ética

Los senadores Andrea Barrientos (CC) e Hilarión Padilla (MAS). RRSS

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hilarión Padilla, dijo que no discutiría con la legisladora y jefa de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, porque “es mujer”. Ella presentó una denuncia en la Comisión de Ética de la Cámara del Senado.

“En sesión de la Cámara de Senadores el Sen. Hilarión Padilla dijo que no discutirá conmigo porque SOY MUJER, REPUDIO el machismo expresado hoy en la ALP y anuncio que mañana a primera hora haré las denuncias correspondientes ante el comité de ética (sic)”, denunció Barrientos en sus redes sociales.

Esto fue lo que el senador del MAS le dijo a la Jefa de bancada de CC en el Senado, en una discusión en la que ella “defendía” –según Padilla– al expresidente Carlos Mesa e involucraba a Marco Antonio Pumari:

“Hermana senadora, creo a mí no me gusta discutir con señoras. Yo respeto a mi mamá (…) Entonces, no tengo por qué discutir con la hermana, porque al final es mujer. Yo no voy a pelear ¿ya?”.

Tras este incidente Barrientos presentó una denuncia en la Comisión de Ética para sentar un precedente.

“Es inaceptable que tengamos representantes machistas en nuestra Cámara de Senadores. Presenté una denuncia ante la Comisión de Ética para sentar precedente y que estas actitudes nunca más se repitan. ¿Qué podemos esperar si personas así están ocupando puestos de toma de decisión?”, escribió en Twitter.

En la denuncia escrita, la senadora opositora remarca que las afirmaciones de su colega “descalifican” su preparación y sus capacidades parlamentarias para debatir, “simplemente” por su género.

Este jueves, el congresista se disculpó y dijo que se trata de un malentendido.

“Me van a disculpar por no discutir con una hermana (…) Se ha malinterpretado”, sostuvo Padilla.