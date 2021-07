Tras un fin de semana de protestas en Cuba, exiliados se movilizaron en Miami: «Esto es el comienzo del fin de la dictadura»

Los artistas son un componente fundamental de los reclamos que se están dando en La Habana que llevan a muchos a esperanzarse con el fin del régimen comunista que lleva décadas controlando la isla

Los artistas son un componente fundamental de las protestas que se están dando en Cuba en este momento que hacen a muchos esperanzarse con el fin del régimen comunista dictatorial que lleva décadas controlando la isla.

La ciudad estadounidense de Miami es parte fundamental de esta historia. El lugar de acogida por excelencia del exilio cubano es hoy también escenario de manifestaciones en apoyo a aquellos que perdieron el miedo y están pidiendo libertad en las calles de Cuba. Desde aquí, los artistas también alzan su voz.

Infobae contactó a varios de ellos para conocer cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo. Alexander Delgado, de Gente de Zona, y uno de los interpretes del tema Patria y Vida -considerado por muchos como el leit motiv de las protestas-, se encuentra como muchos otros con esperanza y dudas a la vez.

En la imagen el cantante cubano Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona (Foto: EFE)

“Son sentimientos encontrados de mucha alegría porque mi Cuba perdió el miedo y le dijo a la dictadura ‘¡basta ya, no te queremos!’. Pero también tenemos mucho miedo por ellos, ya que esta gente ha tirado a sus esbirros a la calle. Y están atacando a su mismo pueblo, ¿puedes creer eso? Creo que esto será el comienzo del final de la dictadura”, aseguraba a Infobae Delgado.

Como él, Omara Isabel Ruiz Urquiola, historiadora del arte despedida de la Universidad de La Habana por su lucha por los derechos humanos y ambientales, y miembro del movimiento San Isidro -junto a quienes se acuarteló durante diez días el pasado noviembre en lo que algunos consideran el primer incidente que comenzó a gestar las protestas masivas-, también cree que el fin de la dictadura está cerca.

“Esto iba a pasar en cualquier momento. Ha ido escalando la expresión popular. Intelectuales, artistas, activistas se han ido ganando la simpatía popular. Se suma a esto la precariedad económica y el descontrol con la pandemia. La situación está fuera de control, desde las libertades civiles hasta las económicas y la salud pública. Y la gente se ha ido cargando. Todo es diferente. En el 94 -durante el ‘Período especial’- vi las protestas y las demandas con base ideológica no estaban. Hoy, la demanda primera es la de la libertad, no la de comida”, afirmaba Ruiz Urquiola.

Artistas e intelectuales lideran las protestas en Cuba

Esta académica vive en La Habana pero se encuentra en Miami porque es paciente oncológica y descubrió que el tratamiento que estaba recibiendo en Cuba estaba siendo adulterado. Desde su perspectiva, hoy todo es diferente no solo porque Díaz Canel no tiene el control político de la isla, sino porque el cambio en las comunicaciones ha dado confianza al cubano de a pie.

“Nosotros dependemos de la internet y del Facebook en particular. Antes se protestaba pero ahora la gente se llena de valor porque sabe que su mensaje sale de Cuba por las redes sociales. Además el mensaje se trasmite a todo el país. En 2018, cuando vine por primera vez a Estados Unidos, me reuní con el Departamento de Estado y les pedí que nos ayuden con internet. Hasta ahora no me han hecho caso. Estados Unidos tiene la posibilidad y la obligación moral de ayudarnos con internet en la isla, esa es la herramienta que necesitamos”, agregaba la académica.

En cuanto a la intervención estadounidense, no todos tienen la misma idea. Para Danilo Maldonado, el famoso artista plástico conocido como Sexto, opositor al régimen cubano y ex preso político que no pertenece al movimiento San Isidro, es hora de que Estados Unidos haga algo más que proveer internet.

Danilo Maldonado

“Yo me imagino perfectamente una intervención militar de EEUU en Cuba. El país tiene la tradición de desarticular grandes letargos de organizaciones. Lo ha hecho con carteles, lo ha hecho con ISIS, lo ha hecho con personas que se han creído invencibles. Estados Unidos sabe como desarticular eso. Si Estados Unidos mete la mano y acaba con la jefatura, ahí todo se desarma. Ahí no se tiene que perder la vida de nadie que no deba perderse. Si Estados Unidos no interviene, Cuba obligado lo va a lograr porque es la naturaleza, pero va a costar vidas y no es justo”, aseguraba a Infobae Maldonado.

Y no sólo los artistas están pidiendo intervención de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Miami, el alcalde Francis Suarez pedía hoy acciones del gobierno de Joe Biden.

“En este momento estoy haciendo un pedido a la Casa Blanca. Ya sea con ayuda médica, humanitaria, con internet o militar, algo debemos hacer porque esto afecta a Estados Unidos. El régimen cubano es un régimen narco, y eso nos afecta en este país”, decía Suarez ante un grupo de residentes que gritaba Libertad.

Desde Miami los cubanos se están movilizando y aumenta el pedido a las autoridades estadounidenses de dar ayuda a quienes hoy han decidido decir ‘basta’ en la isla.