Un fascinante ‘timelapse’ muestra el vuelo de la EEI sobre Europa

Arrivée au-dessus de l’Europe dans 3, 2, 1… Voici les Îles Canaries !

🌍 🇪🇸

This is how it looks arriving over #Europe from the @Space_Station. A flight starting from the Canary Islands. This #timelapse is roughly 12 times faster than our actual orbital speeds. #MissionAlpha pic.twitter.com/WtUyhx59r0

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 24, 2021