Un robot que sanitiza el aire y superficies de espacios cerrados

De manera remota, un robot podría desinfectar el aire de un espacio cerrado y la superficie de los objetos circundantes.

Un robot inteligente recientemente presentado por investigadores de la Academia China de Ciencias, puede ejecutar estas tareas.

Un robot inteligente para desinfectar espacios a distancia

El robot de la imagen que acompaña a esta nota, fue presentado recientemente por investigadores de los Institutos Hefei de Ciencias Físicas de la Academia China de Ciencias.

La desinfección aérea y superficial que ofrece este ejemplar se logra gracias a la acción del peróxido de hidrógeno de rana seca y radiación ultravioleta C, que en conjunto, trabajan para lograr una desinfección simultánea altamente efectiva.

La implementación de este robot se ideó pensando en la protección del personal de desinfección, que actualmente se expone a escenarios riesgosos. Por lo mismo, su funcionamiento puede administrarse de manera telemática y con el apoyo de recursos de aprendizaje profundo, puede identificar objetivos de manera autónoma e inteligente, extendiendo y orientando su brazo en la dirección más adecuada para lograr una sanitización precisa.

Anticipándose a eventuales dificultades de desplazamiento, con tal de resguardar la capacidad de operar este robot a distancia, este robot utiliza ruedas de movimiento omnidireccional, con un amplio radio de giro cero y con una capacidad de carga que soporta más de 300 kilogramos.

No es la primera vez que aparece un robot de desinfección orientado a su uso en ambientes clínicos. No obstante, según los investigadores tras este proyecto, este ejemplar destaca por características que no son comunes entre lo conocido hasta la fecha, como su función de carga inalámbrica.

La capacidad de identificar automáticamente el objeto a desinfectar y controlar el posicionamiento del manipulador según las necesidades del usuario, es otro aspecto novedoso según sus creadores, condición que hace a este robot apto para funcionar en distintos entornos médicos, como salas de cuidados intensivos o centros de abastecimiento de suministros.

El equipo tras este proyecto sigue enfocado en el desarrollo de tecnología aplicada al campo de la medicina, con un énfasis importante en el desarrollo de una serie de robots inteligentes para la entrega de material médico, la distribución de suministros auxiliares y la succión inteligente de esputo en vías respiratorias artificiales abiertas.

Si bien, el desarrollo de la tecnología siempre ha sido un aliado del ambiente clínico, la contingencia del último tiempo ha acrecentado el interés en este tipo de soluciones, que hoy son más cotizadas.