Valverde: ¿C-A pactó con UCS para tener funcionarios en la Alcaldía cruceña?

Fuente: Carlos Valverde

El analista político y periodista Carlos Valverde, en su programa Sin Compostura, cuestionó que la bancada de Comunidad Ciudadana C-A, no apoye los planteamientos del concejal de Demócratas, Manuel Saavedra y señaló que el único opositor en el Concejo Municipal es el edil, Manuel Saavedra. Además indicó que el concejal de C-A Juan Carlos Medrano, habría pactado con la UCS y por tanto militantes de C-A estarían trabajando en la Alcaldía de Santa Cruz.

Carlos Valverde: ¿Qué es lo que hace C-A en el Gobierno Municipal de Santa Cruz? No apoyan en nada a Manuel Saavedra. Hasta donde entiendo, hay un acuerdo entre el concejal de C-A, Juan Carlos Medrano, y Jhonny Fernández, hay un acuerdo de dejar las cosas pasar, de no decirse nada. Me dicen incluso que hay gente de C-A trabajando en el gobierno municipal. ¿ Es cierto, señor Juan Carlos Medrano, jefe de bancada de C-A pactó con la UCS y que tienen funcionarios de su partido en la Alcaldía cruceña? Fuera bueno saberlo.