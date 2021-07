Vargas presenta su renuncia a la Intendencia y dice que «no valoraron su esfuerzo»

Luego de haber ejercido sus funciones como intendente municipal de Cochabamba durante dos meses, Fernando Vargas decidió presentar su renuncia. Hizo efectiva su determinación esta noche, a través de una carta en la que deja expuestos sus motivos.

Vargas, quien fue elegido como intendente el 8 de mayo pasado, cortó, así, una breve gestión que inició junto con el mandato de Manfred Reyes Villa. Antes de tomar las riendas de la entidad, avisó que una de sus intenciones era poner fin a la corrupción y extorsión. Sin embargo, sus cometidos fueron interrumpidos tempranamente.

En la misiva, Vargas explica que a pesar de sus intentos por erradicar la corrupción de esa dependencia, no logró el objetivo y, además, su esfuerzo no fue valorado por el Alcalde. «Me apena que este esfuerzo no haya sido valorado por su persona».

Arquitecto de profesión y con pasado como dirigente vecinal, Vargas le confirmó a OPINIÓN sobre su determinación. Más tarde, la carta se hizo pública.