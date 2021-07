Viceministro Cox ratifica que hay munición argentina en la Policía, pero sin documentos de respaldo

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Tras declaraciones del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, de que se encontraron municiones supuestamente enviadas de argentina durante la gestión de Jeanine Añez, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, ratificó que los pertrechos están en instalaciones policiales y una investigación permitirá esclarecer el caso.

“En este tema particular con Argentina, nuestro comandante de la Policía fue bien claro, si bien no fue utilizado por la Policía, existe en depósitos. Seguramente con la inventariación pertinente, con la participación de autoridades se va sacar a la luz pública, dónde están, qué elementos eran, con qué partes y con qué documentación contamos. Entonces, esto continua en una fase de investigación…», afirmó, en contacto con Asuntos Centrales.

Sobre la declaración que dio Aguilera en sentido de que en un primer momento no se tenía información de las municiones y posteriormente indicó que estaban en depósitos de la Policía, dijo: “Lo que pasa es en cuanto a la utilización, así como Ecuador ha hecho para que tengamos un material que no es considerado bélico, pero que sí llegó. Ver quién y donde se utilizó. En esta lógica, en la Policía boliviana no figuraba como utilización, Entonces, uno presume que no existió este tipo de relacionamiento. Empero, cuando se indaga está en almacenes. Es muy delicado este tema no solo en las FFAA, sino en la Policía”

En la indagación, detalló que existen uniformados que ayudan en la investigación, pero otros que buscan ocultar la información.