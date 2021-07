Tras el pedido de autoridades militares de renuncia a Evo Morales, militares de confianza fueron instruidos para “cargar sus armas” ante el riesgo que corría el exmandatario, develó este jueves el exministro de Defensa Javier Zavaleta. Dijo que existió riesgo de secuestro, magnicidio o la entrega del exjefe de Estado a Estados Unidos.

“Fue un momento muy tenso, yo tenía ayudantes militares de absoluta confianza, había también del grupo presidencial de seguridad, militares de mucha confianza, y les habíamos instruido que tengan sus armas cargadas porque si esto escalaba no podíamos permitir ningún tipo de agresión contra el presidente ni contra nadie, íbamos a reaccionar también”, relató en el streaming de La Razón “Piedra, Papel y Tinta.

Zavaleta recapituló lo sucedido el 10 de noviembre, día de la renuncia de Morales a la presidencia en medio del pedido de dimisión de la cúpula militar, el sobrevuelo de aviones de guerra entre Oruro y Potosí, y la negación del uso del avión presidencial para la salida del ahora exmandatario al Chapare.

“En la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ya habían aprestos golpistas. El general (Gonzalo) Terceros nos dijo que eran vuelos de rutina”, contó y acotó: “Cuando Evo nos pide que venga el avión para recogernos y dirigirse a Chimoré, ahí tenemos el primer problema, este oficial junto a su tripulación se negaba a despegar y cuando hablo personalmente con él lo que me dice es que ya no recibe ni órdenes mías ni del presidente. Hablo con (Williams) Kaliman y Terceros y me dicen que no habían dado orden y me dan a entender que otras personas tomaban decisiones por ellos”, explicó.

Zavaleta contó que en Chimoré, en el trópico cochabambino, estaba claro que había una insubordinación de los comandantes de las FFAA y que pretendían llevarlo a una instalación militar.

“Si eso no es un secuestro ¿qué es? ¿Cuál era el objetivo del secuestro a un presidente? Quitarle la vida o iniciar algún tipo de tortura o finalmente entregarlo a ese avión que quería venir de Colombia patrocinado por Estados Unidos. Algún objetivo tenía eso que tiene que ser aclarado con esta investigación”, aseveró.

El exministro de Defensa, quien después de los hechos de noviembre de 2019 vivió asilado un año en la residencia mexicana en La Paz, consideró que los seis jefes militares, entre ellos Williams Kaliman y Terceros, que pidieron la renuncia de Morales, incurrieron en un delito al asumir una decisión política y hacerla pública cuando la Constitución establece que los militares no deliberan.

“Sabían lo que hacían y ahora amerita tener un nivel de honorabilidad y asumir sus actos. Ellos convocaron a una conferencia de prensa sin autorización ni de Defensa, ni del presidente”, recordó.

Según Zavaleta, si bien el “golpe” de los jefes militares de las Fuerzas Armadas fue importante no fue definitivo ni desequilibrante.

“En realidad, lo desequilibrante es el motín policial. La movilización social toma otras características, antes del motín hablábamos de ciudadanos movilizados y había rumores de armas de fuego, cuando la Policía se amotina (…) es una cosa y otra cosa es amotinarse y salir con armas de fuego y ahí cambia la situación porque tener ciudadanos movilizados de ambos bandos con una beligerancia de violencia elevado y súmele a eso agentes policiales de civiles armados eso ya era otro escenario y eso podía terminar en un baño de sangre”, apuntó.